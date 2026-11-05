Не требует длительного отпуска: какой бельгийский город можно осмотреть за день

Большая часть путешественников, планируя поездку в Бельгию, выбирает между Брюсселем, Брюгге или Антверпеном. Однако во франкоязычном регионе Валлония находится город Турне, который богат римским наследием, кирпичными и каменными площадями, а также двумя объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турне расположено на полпути между Брюсселем и Лиллем, пишет El Debate. Здесь туристы могут увидеть один из самых уникальных соборов Европы – романский храм с пятью башнями и средневековой колокольней.

Что стоит посмотреть в городе Турне?

Изюминкой города является собор Богоматери. Из разных точек города можно увидеть силуэт, образованный пятью квадратными башнями. Строительство комплекса началось еще в XII веке. В 2000 году он был включен в Список всемирного наследия.

Собор и колокольня

Каждая из пяти башен имеет высоту около 83 метров. Внутреннее убранство собора восхищает витражами, романским нефом и погребальными часовнями.

Недалеко от города находится еще один его символ – муниципальная колокольня, считающаяся самой старой в Бельгии. Тех, кто сможет подняться на 72 метра и преодолеть 257 ступенек, ждет невероятный вид на крыши, собор и реку Шельда. Путешествие по городу можно продолжить по улицам, ведущим к мосту Пон-де-Тру.

Музей с работами известных художников

В Турне ценителям искусства обязательно стоит посетить Музей изобразительных искусств. Здесь представлены работы Ван Гога, Брейгеля, Мане, Рубенса, Сера, Энсора и других. Также в городе есть музей естественной истории, известный своей коллекцией чучел животных.

Город идеально подходит для однодневной поездки. Добраться сюда можно на поезде из Брюсселя за 1 час 15 минут. А из Лилля дорога сюда занимает всего 30 минут. Благодаря близости к обоим городам Турне легко включить в маршрут по Фландрии, Валлонии и северной Франции.