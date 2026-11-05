Не потребує довгої відпустки: яке бельгійське місто можна побачити за день

Adv

Турне розташувалося на півдорозі між Брюсселем і Ліллем, пише El Debate. У ньому туристи можуть побачити один з найунікальніших соборів Європи – романський храм із п'ятьма вежами з середньовічною дзвіницею.

Що варто побачити у місті Турне?

Визначною пам’яткою тут є собор Матері Божої. З різних точок міста можна побачити силует, утворений п’ятьма квадратними вежами. Будівництво комплексу почалося ще у 12 столітті. У 2000 році його включили до Списку всесвітньої спадщини.

Собор і дзвіниця

Кожна з п’яти веж заввишки близько 83 метрів. Середина собору захоплює вітражами, романським нефом та похоронними каплицями.

Неподалік міста вже знаходиться інший символ міста – муніципальна дзвіниця, яка вважається найстарішою у Бельгії. Тих, хто зможе піднятися на 72 метри й подолати 257 сходинок, чекає неймовірний краєвид на дахи, собор та річку Шельда. Подорож містом можна продовжити вулицями, що ведуть до мосту Пон-де-Тру.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Музей з роботами відомих художників

У Турне поціновувачам мистецтва варто обов’язково відвідати Музей образотворчих мистецтв. Тут представлені роботи Ван Гога, Брейгеля, Мане, Рубенса, Сера, Енсора та інших. Також у місті є музей природничої історії, відомий своєю колекцією опудал тварин.

Місто ідеально підійде для одноденної мандрівки. Дістатися сюди можна потягом з Брюсселя за 1 годину 15 хвилин. А з міста Лілль дорога сюди займає лише 30 хвилин. Завдяки близькості до обох міст Турне легко включити до маршруту через Фландрію, Валлонію та північну Францію.