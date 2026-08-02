Почему не стоит сразу распаковывать чемодан в номере: важные секреты от опытной путешественницы

Заселение в отель – это всегда предвкушение отдыха, но бывшая сотрудница гостиничной индустрии и тревел-блогер посоветовала не спешить прыгать на мягкую кровать. Она поделилась собственным алгоритмом проверки номера, который убережет от неприятных сюрпризов – от постельных клопов до скрытых камер.

По словам Меган, главное – не торопиться с распаковкой вещей, а сначала внимательно осмотреть номер. Об этом она рассказала UNILAD, подчеркнув, что несколько простых проверок могут избавить от лишних хлопот уже в первые минуты после заселения. Особенно внимательно она советует присмотреться к ванной комнате, кровати и мелкой технике.

Что именно стоит проверить в гостиничном номере?

Меган советует начать с ванной комнаты, а также заглянуть за шторы, в шкафы, под кровать и на балкон, если он есть. Так легче заметить грязь, чужие вещи или другие мелкие проблемы, из-за которых может понадобиться смена номера.

Отдельно она советует сразу проверить унитаз и душ, пересчитать полотенца и убедиться, что в номере есть все заявленные средства гигиены. Если чего-то не хватает или что-то не работает, лучше сказать об этом в начале проживания.

Стоит проверить ванную комнату, открыть шкаф, заглянуть за шторы, под кровать и выйти на балкон, если он есть,

– отметила бывшая сотрудница отеля и тревел-блогер Меган.

Во время осмотра остальной части номера Меган советует временно поставить чемодан в ванную. По ее мнению, так багаж будет защищен лучше, чем на кровати или ковре, если в номере вдруг окажутся постельные клопы.



Чемодан следует распаковывать после проверки номера / Фото Pexels

После этого она рекомендует откинуть постельное белье и осмотреть швы, углы и окантовку матраса. Среди возможных признаков наличия клопов – мелкие красновато-коричневые насекомые, темные пятна и остатки оболочек. Для проверки изголовья и зазора между ним и матрасом путешественница советует воспользоваться фонариком на телефоне.

Если же в номере заметят клопов, лучше просить не соседнюю комнату, а номер на другом этаже. Именно так, по ее словам, шанс избежать повторной проблемы будет значительно выше.

К слову! Во время осмотра номера Меган советует не забывать и о безопасности: проверить замки, окна, балкон, дверной глазок, а также план эвакуации на дверях. При необходимости можно даже пройти маршрут до ближайшего аварийного выхода еще до того, как вещи окажутся на полках.

Еще один момент – возможные скрытые камеры. Путешественница предлагает приглушить свет и посветить фонариком телефона на датчики дыма, будильники, вентиляционные решетки, лампы, USB-зарядки и другую электронику, направленную в сторону кровати или ванной комнаты. Если что-то кажется подозрительным, это стоит сфотографировать и сразу же сообщить администрации и полиции.

Путешественница также советует продезинфицировать пульт от телевизора, проверить чистоту кофеварки и контейнера для льда, а также включить кондиционер, чтобы сразу почувствовать посторонние запахи или странные звуки.

Кроме того, Меган рекомендует проверить утюг, телефон и будильник. Отдельно она подчеркивает простой, но очень полезный шаг – сфотографировать номер сразу после заселения, чтобы зафиксировать состояние комнаты, мини-бара и мебели и затем избежать споров с отелем при выезде.