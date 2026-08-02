За словами Меган, головне – не поспішати з розкладанням речей, а спершу уважно оглянути номер. Про це вона розповіла UNILAD, наголошуючи, що кілька простих перевірок можуть уберегти від зайвих клопотів уже в перші хвилини після заселення. Найпильніше вона радить придивитися до ванної кімнати, ліжка та дрібної техніки.

Що саме варто перевірити в готельному номері?

Меган радить почати з ванної кімнати, а також заглянути за штори, у шафи, під ліжко й на балкон, якщо він є. Так легше помітити бруд, чужі речі або інші дрібні проблеми, через які може знадобитися заміна номера.

Окремо вона радить одразу протестувати унітаз і душ, порахувати рушники та переконатися, що в номері є всі заявлені засоби гігієни. Якщо чогось бракує або щось не працює, краще сказати про це на початку проживання.

Варто перевірити ванну кімнату, відкрити шафу, зазирнути за штори, під ліжко та вийти на балкон, якщо він є,

– зазначила колишня працівниця готелю та тревел-блогерка Меган.

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Під час перевірки решти кімнати Меган радить тимчасово ставити валізу у ванну. На її думку, так багаж буде захищений краще, ніж на ліжку або килимі, якщо в номері раптом виявляться постільні клопи.



Валізу слід розпаковувати після перевірки номера / Фото Pexels

Після цього вона рекомендує відгорнути постільну білизну та оглянути шви, кути й окантовку матраца. Серед можливих ознак клопів – дрібні червонувато-коричневі комахи, темні плями та залишки оболонок. Для перевірки узголів’я та проміжку між ним і матрацом мандрівниця радить скористатися ліхтариком на телефоні.

Якщо ж у номері помітять клопів, краще просити не сусідню кімнату, а номер на іншому поверсі. Саме так, за її словами, шанс уникнути повторної проблеми буде значно вищим.

До слова! Під час огляду номера Меган радить не забути і про безпеку: перевірити замки, вікна, балкон, дверне вічко, а також план евакуації на дверях. За потреби можна навіть пройти маршрут до найближчого аварійного виходу ще до того, як речі опиняться на полицях.

Ще один пункт – можливі приховані камери. Мандрівниця пропонує приглушити світло й посвітити ліхтариком телефона на датчики диму, будильники, вентиляційні решітки, лампи, USB-зарядки та іншу електроніку, що спрямована в бік ліжка або ванної кімнати. Якщо щось здається підозрілим, це варто сфотографувати й одразу повідомити адміністрацію та поліцію.

Мандрівниця також радить продезінфікувати пульт від телевізора, перевірити чистоту кавоварки та контейнера для льоду, а ще увімкнути кондиціонер, щоб одразу почути сторонні запахи або дивні звуки.

Крім того, Меган рекомендує протестувати праску, телефон і будильник. Окремо вона наголошує на простому, але дуже корисному кроці – сфотографувати номер одразу після заселення, щоб зафіксувати стан кімнати, мінібару та меблів і потім уникнути суперечок із готелем під час виселення.