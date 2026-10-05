Этот итальянский город начал стремительно бить рекорды популярности: почему он так примечателен

На юге Сардинии находится город, который в последнее время все чаще выбирают путешественники, желающие отдохнуть в Италии вдали от больших скоплений туристов. Он сочетает в себе античные достопримечательности, средневековую архитектуру и морское побережье.

С начала года популярность этого направления постоянно растет, пишет Travel Off Path. Речь идет о Кальяри, куда поток туристов с начала года увеличился на 12%.

Что стоит посмотреть в Кальяри?

Знакомство с городом стоит начать с исторических районов. Среди них – приморский квартал Марина, колоритный Стампаце и Кастелло, расположенный на холме и в свое время бывший укрепленной частью города.

В Кальяри сохранились кафедральный собор, средневековая башня Торре-дель-Элефанте и бастион Сен-Реми. Последний известен панорамными террасами, откуда открываются виды на город.



Панорамный вид на Кальяри / Фото Pexels

Отдельного внимания заслуживает римский амфитеатр I века. Значительную часть сооружения не возводили отдельно, а высекли в склоне известнякового холма.

На облик и атмосферу Кальяри повлияла история острова. В архитектуре заметны средиземноморские культурные влияния, в том числе испанские. Сардиния находилась под властью Испании почти четыре века.

Город особенный еще и тем, что примерно за 15 минут отсюда можно дойти до пляжа Поетто, протяженность которого составляет 8 километров. А уже в часе езды к востоку от Кальяри находится побережье Вилласимиуса с мелководными лагунами, где обитают фламинго.

Южное расположение Сардинии позволяет приехать сюда на отдых в октябре. Средняя температура здесь в разгар осени составляет 23 градуса тепла, а море прогревается до 22 градусов.



Октябрь прекрасно подойдет для прогулок по городу / Фото Pexels

Во сколько обойдется поездка?

В октябре номер в отеле в центральной части города обойдется примерно в 4500 гривен за ночь. Обед или ужин будет стоить от 800 до 1200 гривен на одного человека.

Во время поездки можно довольно неплохо сэкономить на передвижении по городу. 90-минутный билет на общественный транспорт стоит примерно 70 гривен. Посещение музеев обойдется уже от 150 до 500 гривен.

Несмотря на то, что Кальяри активно набирает популярность, город пока не имеет таких туристических масштабов, как Рим или Венеция. В 2024 году его посетили менее 400 тысяч туристов. И здесь гораздо спокойнее, чем в самых известных туристических центрах Италии.