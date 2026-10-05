Від початку року популярність цього напрямку постійно зростає, пише Travel Off Path. Йдеться про Кальярі, куди потік туристів від початку року збільшився на 12%.

Що варто побачити у Кальярі?

Знайомство з містом варто почати з історичних районів. Серед них – приморський квартал Марина, колоритний Стампаце та Кастелло, який розташований на пагорбі й свого часу був укріпленою частиною міста.

У Кальярі збереглися кафедральний собор, середньовічна вежа Торре-дель-Елефанте та бастіон Сен-Ремі. Останній відомий панорамними терасами, звідки відкриваються краєвиди на місто.



Панорамний вид на Кальярі / Фото Pexels

Окремої уваги заслуговує Римський амфітеатр I століття. Значну частину споруди не зводили окремо, а вирізали у схилі вапнякового пагорба.

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На вигляд і атмосферу Кальярі вплинула історія острова. В архітектурі помітні середньоморські кульурні впливи, серед яких іспанський. Сардинія перебувала під владою Іспанії майже чотири століття.

Місто особливе ще й тим, що приблизно за 15 хвилин тут можна дійти до пляжу Поетто, який налічує 8 кілометрів. А вже за годину на схід від Кальярі знаходиться узбережжя Вілласіміуса з мілководними лагунами, де мешкають фламінго.

Південне розташування Сардинії дозволяє навідатися на відпочинок у жовтні. Середня температура тут у розпал осені становить 23 градуси тепла, а море прогрівається до 22 градусів.



Жовтень чудово підійде для прогулянок містом / Фото Pexels

Скільки коштуватиме подорож?

У жовтні номер в готелі у центральній частині міста обійдеться приблизно у 4500 гривень за ніч. Обід чи вечеря коштуватиме від 800 до 1200 гривень на одну людину.

Під час поїздки можна досить непогано заощадити на пересуванні містом. 90-хвилинний квиток на громадський транспорт коштує приблизно 70 гривень. Відвідування музеїв обійдеться вже від 150 до 500 гривень.

Попри те, що Кальярі активно набирає популярність, місто поки що не має таких туристичних масштабів як Рим чи Венеція. У 2024 році його відвідали менш ніж 400 тисяч туристів. І тут набагато спокійніше, ніж у найвідоміших туристичних центрах Італії.