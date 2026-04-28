Забудьте о Париже: 5 направлений во Франции, которые тоже достойны внимания

Париж часто называют самым популярным городом мира. Туристы мечтают сделать фотографии на фоне Эйфелевой башни, увидеть Сену или вечерний Монмартр из Сакре-Кер. Однако город часто переполнен путешественниками, потому вместо него можно сделать ставку на другие локации.

Во Франции есть еще много мест, которые способны удивить и поразить красоту, пишет Travel Off Path. Эксперты отмечают, что можно открыть для себя гораздо более спокойную страну без толп., очередей и шума.

Куда поехать во Францию вместо Парижа?

Кемпер

Французский регион Бретань у многих ассоциируется с Сан-Мало или по известным туристическим маршрутам, однако настоящую атмосферу можно ощутить именно в Кемпере.

Этот город как бы застыл во времени. Здесь множество узких мощеных улочек, старинные дома с фахверком и маленькие лавочки, которые создают очень красивое пространство.

В отличие от раскрученных средневековых городов Франции, здесь нет толп туристов, особенного шарма городу придает архитектура XV века.

Особым украшением города является собор Сен-Корантен– величественное готическое сооружение, возвышающаяся над Кемпером. А еще туристы отмечают здесь вкусную местную кухню., особенно знамениты бретонские блины.

Арль

Прованс известен лавандовыми полями и вином, однако Арль наполнен другой стороной– исторической и художественной.

Город имеет римское наследие, а античные постройки здесь до сих пор часть повседневной жизни. Даже римский амфитеатр здесь хорошо сохранен и даже используется для всяческих событий.

Арль достаточно атмосферный, поэтому не удивительно, что художники здесь находили вдохновение на улицах. Кроме того, город тесно связан с Ван Гогом, ибо именно здесь он сотворил много своих работ.

Эг-Морт

Поселок полностью окружен средневековыми стенами. Массивные валы, башни и пространство вокруг выглядят так, навес вы попали в какой-то отдельный мир.

Внутри можно прогуляться по узким улочкам и по старому городу., чувствуя историю на каждом шагу. Интересной аттракцией здесь является прогулка по городским стенам., с которых открывается вид на крыши города и розовые соленые водоемы., которые можно увидеть летом.

Розовый оттенок воды образовался из-за естественных процессов в регионе Камарг и микроорганизмов в соленой воде.

Реймс

Город часто остается часто в тени Парижа, однако имеет огромное историческое значение. Здесь расположен один из важнейших соборов Франци = Норт-Дам де Реймс, где на протяжении веков короновали французских монархов.

Собор поражает своими масштабами, скульптуры и детали фасада. Это классический пример готической архитектуры., который производит сильное впечатление еще издалека.

Не менее интересна и Базилика Сен-Реми., которая сочетает разные архитектурные стили и отличается особой атмосферой внутри.

Бастия (Корсика)

Этот город на Корсике спокойный и особенный. Здесь красивый порт с лодками, узкие улочки, немало местных рынков и кафе, а жизнь местных течет медленно, без толп туристов. Над городом возвышается цитадель, которая сейчас превратилась в жилой район. Очень красиво город смотрится с высоты.

К слову, Марсель признан старейшим городом Франции, которое считается аутентичным и не приспособленным для туристов, с рабочими портовыми районами и средневековыми извилистыми улочками, пишет Express.

Путешественникам рекомендуется прогуляться по порту Марселя, где можно насладиться уникальными французскими блюдами и наблюдать местных жителей.

Какие еще интересные материалы можно прочесть?

Столица острова Корсика– Аяччо– является родиной Наполеона Бонапарта. Его детский дом сейчас является музеем, где хранятся вещи той эры. В городе можно посетить кафедральный собор с барочным интерьером и прогуляться по набережной цитадели XVI века. Пляж Сен-Франсуа расположен прямо в черте города, поэтому сюда можно быстро дойти прямо во время прогулки по городу.

