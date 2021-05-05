Индонезийские СМИ сообщают, что женщина назвала себя Се Леей или Лишой. Фото с нарисованной маской разлетелось по соцсетям и вызвало волну возмущения среди пользователей.

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На скандал отреагировал губернатор Бали

Пришлось отреагировать на скандал даже губернатору Бали. Ваян Костер заявил, что официальные лица не потерпят нарушения протоколов здравоохранения, несмотря на то, где они происходят – в центре или в провинции.

Власти приняли решение депортировать россиянку. Сначала она отправится в Джакарту, а уже потом в Москву.

К спутнику россиянки претензий нет

Интересно, что на фото рядом с россиянкой – уроженец Тайваня. Однако к Джошу Палеру Лину претензий нет, ведь маска на нем – настоящая и одета в соответствии с правилами.

Обратите внимание! Лин имеет многомиллионную аудиторию в ютубе. Именно в его пранковых видео и появлялась россиянка. Ранее она уже использовала вместо маски носок и бюстгальтер. Однако "погорела" именно на разрисованном лице.