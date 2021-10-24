Не крепостью единственной: 6 туристических локаций Каменец-Подольского

Визитной карточкой Каменец-Подольского безусловно является легендарная крепость. Однако это не единственная локация must visit в городе.

Поскольку Каменец-Подольский стал местом нашей ночевки, после посещения Бакоты и Субича, мы решили воспользоваться возможностью посетить его самые интересные достопримечательности. Конечно, мы это сделали в экспресс-режиме утром, ведь для того, чтобы в совершенстве исследовать эту жемчужину Подольского края, вероятно, понадобится несколько дней. К сожалению, так много времени у нас не было.

Но мы подготовили для вас список лучших 6 локаций, которые советуем увидеть в Каменце-Подольском.

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Каменец-Подольская крепость

По одной из версий, "цветок на камне", как называла крепость Леся Украинка, была возведена литовскими князьями во второй половине XIV веке. Хотя оборонительные сооружения существовали здесь еще несколько лет назад. Литовцы решили укрепить именно эту местность, ведь верили: глубокие рвы, окружавшие крепость, делать ее полностью неприступной для врагов.



Каменец-Подольская крепость / Фото Романа Сенышина

Стоит заметить, что эта крепость оказалась действительно крепким орешком, ведь за всю историю она лишь дважды подверглась врагам – во время монголо-татарского нашествия и польско-турецкой войны. В конце 20-х годов прошлого века Каменецкая крепость официально стала историко-культурным заповедником. Сегодня на территории крепости проходят фестивали, а ее ворота всегда открыты для туристов из разных уголков Украины.

Музей миниатюр "Замки Украины"

Интересной достопримечательностью можно назвать музей миниатюр "Замки Украины", который расположен под открытым небом. Здесь можно увидеть детализированные модели около двадцати архитектурных памятников нашего государства. А если заказать экскурсию, то можно еще и узнать различные интересные факты, тайны и легенды, связанные с этими зданиями.



Подгорецкий замок в миниатюре / Фото Романа Сенышина



Миниатюра замка в Луцке / Фото Романа Сенышина



Музей миниатюр "Замки Украины" / Фото Романа Сенышина

Русские ворота

В Каменце-Подольском, на берегах реки Смотрич также сохранились два уникальных комплексы XV – XVI веков – Русские и Польские ворота. Кроме привычных оборонительных функций, они также выполняли гидротехнические, которые заключались в перекрытии шлюзов, что позволяло заполнить каньон водой до определенного уровня, и делало приход врагов в город невозможно.



Русские ворота / Фото Романа Сенышина

Комплекс Русских ворот расположен на правом берегу реки, он защищал въезд в город с южной стороны. Внутри XVI века в процессе ремонтно-строительных работ ворота стали мощным оборонительным комплексом, который состоял из стен и нескольких башен. Однако, в начале XIX века ворота потеряли оборонительную функцию, а ее помещение начали использовать для хозяйственных нужд.

Польская брама

Польская брама составляла систему из пяти башен и оборонительных стен, что располагались поперек каньона. Она начала разрушаться еще в XVI веке в результате постоянных затоплений. Кардинально реконструировали Польские ворота только через две сотни лет, поскольку старая дорога от брода к воротам была признана недостаточно защищенной. Теперь здесь можно увидеть барбакан и несколько башен.



Польская брама / Фото Романа Сенышина

Костел святых Апостолов Петра и Павла

Еще одним украшением Каменец-Подольского является костел Святых Апостолов Петра и Павла. Ансамбль сооружений состоит, собственно, из самого костела, колокольни, триумфальной арки, а также турецкого минарета. Не удивляйтесь, во времена оккупации Подолья османами кафедральный костел превратился в мусульманскую мечеть.



Костел святых Апостолов Петра и Павла / Фото Андрея Сороковского

Последний раз, большая перестройка храма произошла в XIX веке и коснулась в основном его внешнего вида. Тогда костел приобрел неоготических рис, соединенных с элементами барокко. Во времена союза в стенах костела Петра и Павла базировался отдел атеизма исторического музея, впоследствии здесь был зал органной музыки. И только в начале 90-х годов прошлого века храм вернули римско-католической общине.

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Смотрицкий каньон

Ну и как не вспомнить о Смотрицком каньоне – глубокую узкую долину Смотрич, где крутые склоны достигают высоты 50 метров. Он образовался течением реки, что прокладывала себе путь через толщу Подольских Товтр на территории Каменца и окружающих сел. В пределах города каньон пересекают три большие мосты – Замковый, Новоплановский и "Бегущая лань".

В давние времена Смотрич был судоходной рекой и служил водным торговым путем в Каменец. Вдоль реки на обоих берегах простирались улицы, своим направлением повторяли русло реки Смотрич. Сегодня над каньоном есть несколько смотровых площадок, с которых открываются великолепные виды на сам каньон и Старый город.



Смотрицкий каньон / Фото Андрея Сороковского

Итак, Каменец-Подольский – это город, который очаровывает своей самобытностью и старинным духом. Город, от пребывания в котором действительно кайфуешь. Поэтому мы призываем всех хотя бы раз в жизни его посетить и не пожалеть времени для того, чтобы полностью исследовать все интересности.

Надеемся, что мы еще вернемся сюда и проведем здесь не несколько часов, а несколько дней. А пока – время отправляться к финальным локациям нашего путешествия.