Осенняя альтернатива Кракову: куда поехать в Польше осенью

Осенью украинцы могут отправиться в соседнюю страну, если хотят получить новые впечатления от путешествия. Большинство привыкли ездить в Краков или Варшаву, однако в Польше стоит обратить внимание на еще один интересный город, который всегда обходят стороной путеводители.

Речь идет о Щецине, который остается в тени, но способен удивить многих путешественников, пишет Travel Off Path. Туристические эксперты советуют обратить внимание на этот город именно осенью.

Что стоит увидеть в Щецине?

Город расположен недалеко от Германии. До Берлина отсюда можно доехать за 2 часа, поэтому Щецин испытывает заметное влияние и не похож на типичные туристические маршруты Польши.

Население города составляет около 400 тысяч человек, и он остается достаточно компактным, поэтому основные достопримечательности удобно осматривать пешком.

Архитектура Щецина тоже заслуживает внимания. Здесь есть и дворцы эпохи Возрождения, и готические храмы, и даже прусские здания, которые гармонично сочетаются с зелеными бульварами и большими парками.

Главной достопримечательностью Щецина считается замок поморских князей. Это здание в стиле ренессанса расположено рядом со Старым городом и напоминает настоящий сказочный замок. Внутри можно увидеть парадную лестницу, украшенные залы и внутренние дворики, а с замковых террас открывается вид на город. Вход на террасу бесплатный.

Что посмотреть в Старом городе?

Еще одна знаковая достопримечательность города – собор Святого Иакова. Готический храм, основанный в XII веке, известен своим 110-метровым шпилем. Это второй по высоте костел в Польше после базилики в Лихене.

Внутри сохранились 19 часовень, готические произведения искусства и большой орган с 4743 трубами. На башню можно подняться на лифте, чтобы увидеть панораму Щецина, Одру и зеленые окрестности города.

Также стоит посетить Валы Хроброго – 500-метровую террасу над Одрой. Отсюда открывается вид на реку и порт, а сама набережная является одним из самых известных мест Щецина.



В Щецине открывается прекрасный вид на реку / Фото Pexels

Почему рекомендуют ехать именно осенью?

Осенний Щецин привлекателен благодаря большому количеству зеленых зон. Парк Каспровича и сквер Ясне Блоня осенью меняют свой привычный облик. Деревья окрашиваются в золотые, желтые и красные оттенки.

Среди плюсов – отсутствие суеты, как в популярных польских городах. Щецин остается доступным вариантом для поездки на выходные. Номер в хорошем отеле в центре обойдется примерно в 70–90 долларов за ночь, а обед в ресторане – в 12–15 долларов.