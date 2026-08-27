Йдеться про Щецин, яке залишається в тіні, але здатне здивувати багатьох мандрівників, пише Travel Off Path. На це місто туристичні експерти радять звернути саме восени.

Що варто побачити у місті Щецин?

Місто розташоване неподалік Німеччини. До Берліна звідси можна доїхати за 2 години, тож Щецин має помітний вплив і не схоже на типові туристичні маршрути Польщі.

Населення міста складає близько 400 тисяч людей і залишається досить компактним, тому основні пам’ятки зручно оглядати пішки.

Архітектура Щецина теж заслуговує уваги. Тут є і ренесансні палаци, і готичні храми, і навіть прусські будівлі, які поєднуються із зеленими бульварами та великими парками.

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Головною візитівкою Щецина вважають замок князів Поморських. Ренесансна споруда розташована біля Старого міста й нагадує справжній казковий замок. Всередині можна побачити парадні сходи, оформлені зали та внутрішні дворики, а із замкових терас відкриється вид на місто. Вхід до тераси безкоштовний.

Що подивитися у Старому місті?

Ще одна знакова пам’ятка міста – собор Святого Якова. Готичний храм заснований у XII столітті відомий своїм 110-метровим шпилем. Це другий за висотою костел Польщі після базиліки в Ліхені.

Всередині збереглися 19 каплиць, готичні витвори мистецтва та великий орган з 4743 трубами. На вежу можна піднятися ліфтом, щоб побачити панораму Щецина, Одру та зелені околиці міста.

Також варто побачити Вали Хроброго – 500-метрову терасу над Одрою. Звідси відкривається вид на річку та порт, а сама набережна є одним з найвідоміших місць Щецина.



У Щецині відкривається гарний вид на річку / Фото Pexels

Чому радять їхати саме восени?

Осінній Щецин привабливий завдяки великій кількості зелених зон. Парк Каспровича та сквер Ясне Блоня восени змінюють звичний вигляд. Дерева забарвлюються в золоті, жовті та червоні відтінки.

Серед плюсів – відсутність метушні, як у популярних польських містах. Щецин залишається доступним варіантом для поїздки у вихідні. Номер у хорошому готелі в центрі коштуватиме приблизно 70 – 90 доларів за ніч, а обід у ресторані – 12 – 15 доларів.