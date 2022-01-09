Не Буковелем единственным: где в Украине покататься на лыжах

Отправиться в горы – всегда хорошая идея, тем более зимой. Очевидно, что для путешествия чаще всего выбирают горнолыжные курорты.

Так, в Государственном агентстве развития туризма подготовили подборку лучших локаций Украины, где можно не только прокатиться на лыжах, но и просто полюбоваться живописными пейзажами и насладиться карпатским воздухом.

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ДАРТ выделил 8 горнолыжных курортов Украины, которые следует посетить

Буковель, Ивано-Франковская область; Драгобрат, Закарпатье; Славское, Львовская область; Пилипец, Закарпатская область; Красия, Закарпатье; Плай, Львов; Водяники, Черкасская область; Мигово, Черновицкая область.

Все они предлагают туристам множество трасс, трамплинов, подъемников и развитую инфраструктуру – спа-центры, сауны, бассейны, кафе и рестораны.

Подробнее о каждом горнолыжном курорте:

Буковель

Безусловно, первое место в подборке лучших горнолыжных курортов Украины занимает Буковель, который еще называют "украинской Швейцарией". На курорте 62 трассы общей протяженностью 65 километров и 16 подъемников, из которых 15 кресельных и 1 бугельный.



Горнолыжный курорт Буковель / Фото bukovel.com

Для тех, кто не очень любят лыжи, здесь есть множество других развлечений – катание по лесным тропам на запряженных сибирскими хаски нартах, или снегоходом, квадроциклом по вершинам Карпат, посещение контактного зоопарка в комплексе Гуцул Ленд и т.д.

Драгобрат

Это одно из самых труднодоступных мест: нужно сначала доехать до Ясини, а затем подняться на гору 17 километров на сам Драгобрат, что может сделать не любой транспорт. Именно поэтому этот курорт считается самым высоким в Украине – расположен на высоте 1 400 метров.

Для туристов здесь обустроено:

9 трасс общей протяженностью 10 километров. Одна из них проста, для детей и новичков, 5 – средней сложности и 3 сложных, для профессиональных спортсменов

11 подъемников, из которых 2 кресельных и 9 бугельных



Самый высокогорный курорт Украины / Фото skelia.good-traditions.com

Кроме того, курорт популярен своими фристайл-трассами мирового значения.

Изюминкой Драгобрата является то, что снег здесь появляется первым и лежит дольше всего.

Славское

Этот известный курорт во Львовской области пользуется большой популярностью, поскольку сюда активно курсирует железнодорожный транспорт. Нередко Славское называют альтернативой Буковелю.

В Славском 11 трасс разного уровня сложности общей протяженностью 22 километра. Основные трассы курорта оборудованы на склонах гор Тростян, Погар, Высокий Верх, Кремень и Менчил.



Славское / Фото Василий Оноць

Также на курорте функционирует самый длинный кресельный подъемник Украины, длина которого достигает 2 700 метров.

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Пилипец

Пилипец – живописное село в районе горной долины Боржава, расположенной на высоте 700 метров над уровнем моря. В заснеженное время года он превращается в горнолыжный курорт, куда съезжаются ценители зимнего отдыха, ведь именно здесь раскинулись самые длинные трассы Украины. Протяженность восьми местных горнолыжных трасс – 20 километров.

На этом курорте хорошо развита инфраструктура: множество ресторанчиков с аутентичной кухней, катание на снегоходах, квадроциклах, санках или на запряженных лошадьми санях.



Горнолыжный курорт Пилипец / Фото zaktour.gov.ua

Красия

Горнолыжный комплекс, что на склоне одноименной горы в селе Вышка, подходит как для спортсменов, так и для семей с детьми. Следует заметить, что даже в разгар сезона на Красии нет больших толп туристов, поскольку это место не так популярно, как многие другие в Украине.

К вашим услугам:

4 трассы, из них 2 "синих" для новичков, одна "красная" для опытных спортсменов и одна основная – самая длинная в Украине протяженностью 3,5 километра, с разными участками сложности

6 подъемников, из которых 3 кресельных, 2 бугельных и один мультилифт

Этот курорт идеально подходит для новичков – им точно будет комфортно совершенствовать свои навыки.



Где прокатиться в Украине на лыжах / Фото travelua.com.ua

Плай

В последние годы этот горнолыжный комплекс активно развивается и набирает все большую популярность. Плай расположен в самом центре Карпатских гор на высоте 600 метров над уровнем моря.

Относительно молодой курорт насчитывает 6 спусков протяженностью до 12,5 километров. К слову, верхние трассы круче и рассчитаны на опытных спортсменов, а внизу расположены пологие склоны, в основном для новичков.



Горнолыжный курорт Плай / Фото tripadvisor.com

Также на территории Плая есть музей Бойковской и Гуцульской культур. Поэтому можете заняться не только активным отдыхом, но и культурным.

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Водяники

Это довольно молодой курорт, поэтому оснащен самым современным оборудованием и снежными пушками. Для отдыха есть 3 горные трассы общей протяженностью 2 километра, бугельные и кресельные подъемники, лыжная школа и прокат снаряжения. Кроме того, в Водяниках есть трамплины и трасса для сноубординга.



Горнолыжный курорт Водяники / Фото alex_ber

Мигово

Этот курорт полюбят те, кто хочет спокойного отдыха для семьи с детьми.

4 горнолыжных трасс, одна из которых оснащена специально для сноубордистов

Общая протяженность трасс – около 3,5 километра

Здесь можно найти даже трассы международного значения и сертифицированные маршруты для соревнований.



Мигово / Фото migovo.com.ua

Так что выбирайте, какой вам больше нравится!