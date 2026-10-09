Речь идет о Чикаго, которое вновь стало фаворитом путешественников, пишет Express. Чикаго впервые получило это признание в 2017 году и с тех пор ежегодно занимает первое место.

Почему Чикаго впечатляет туристов?

Город с каждым годом развивается и предлагает туристам новые впечатления. Президент туристической организации Choose Chicago отметила работу сотрудников туристической отрасли, шеф-поваров, художников, музыкантов, предпринимателей и деятелей культуры, которые помогают создавать особую атмосферу Чикаго.



Чикаго считают лучшим городом США / Фото Pexels

По ее словам, город постоянно развивается и находит новые способы заинтересовать посетителей.

Чикаго привлекает путешественников своей архитектурой, известными музеями, гастрономическими заведениями и развитой культурой пивоварения. Чтобы увидеть все самые интересные места, туристам может понадобиться не одна поездка.

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На протяжении 10 лет подряд путешественники признают то, что жители Чикаго уже знают: нет места, подобного нашему городу. Это знаменательное событие свидетельствует обо всем, что может предложить Чикаго, и весь наш город может праздновать это с гордостью,

– добавил мэр Чикаго Брэндон Джонсон.

При этом Нью-Йорк, который часто считают главным туристическим центром США, на этот раз не попал даже в тройку лидеров. Он занял четвертое место, тогда как Сан-Франциско оказался на второй строчке, а Бостон – на третьей.