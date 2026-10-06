Издание Time Out изучило ситуацию и рассказало, какие районы пострадали больше всего и что следует учесть туристам, которые уже запланировали поездку в эти страны.

Где в Испании ситуация с наводнениями самая сложная?

Больше всего от непогоды пострадала Каталония на северо-востоке Испании. Из-за сильных осадков вышли из берегов реки Дарро и Ридаура, а жителей прилегающих районов призвали оставаться дома. Для Барселоны и Жироны власти объявили красный уровень опасности.

Последствия непогоды ощущались и 5 октября. По данным Time Out, в регионе спасатели получили и обработали более 1 500 вызовов. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ситуацию в Каталонии "очень сложной". В воскресенье в регионе погибли двое людей.

Что происходит на Крите?

Не менее сложной в последние дни остается ситуация на греческом острове Крит. На прошлой неделе там прошли сильные ливни и грозы, которые вызвали внезапные наводнения. На острове действовал красный уровень опасности, а больше всего пострадали районы Ретимно, Ираклион и Ханья. Вода повредила дороги, дома и фермы. Из-за опасных погодных условий в нескольких районах также закрывали школы.

Особенно большое количество осадков зафиксировали на плато Ласити: там выпало 440 миллиметров дождя, поэтому обычно сухая территория превратилась в водоем. На Крите непогода также привела к гибели человека. Фермер из региона Ретимно погиб после того, как его смыло паводковыми водами. Еще двое человек попали в больницу после обрушения моста.

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Почему Испанию и Грецию накрыли сильные ливни?

В Испании непогоду связывают с явлением DANA, которое часто влияет на восточное побережье страны осенью. Влажный воздух над Средиземным морем сталкивается с холодными потоками, что может вызывать мощные грозы. Во время нынешнего шторма выпало почти 203 миллиметра дождя.

Кроме того, в субботу вечером около 18 тысяч человек остались без электричества. На Крите причиной наводнений стали сильные грозы. По состоянию на 15:10 в воскресенье на острове зафиксировали 91 миллиметр осадков. На Ласитийском плато их количество было значительно больше – свыше 440 миллиметров.

Стоит ли сейчас ехать в пострадавшие регионы?

В Испании власти в течение воскресенья и понедельника продолжали рекомендовать отказаться от необязательных поездок даже после прекращения дождей. Ситуация остается потенциально опасной из-за последствий непогоды. Тем, у кого в ближайшее время запланирована поездка в Каталонию или на Крит, следует регулярно следить за местными новостями и напрямую связаться со своим туроператором.