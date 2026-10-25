Не Италия, Франция или Испания: National Geographic назвал лучшее место для отпуска-2027

Большинство туристов из года в год отправляются в одни и те же страны Европы – Италию, Грецию, Францию или Испанию. Однако туристические эксперты на 2027 год порекомендовали совершенно иной формат путешествия и совершенно новую страну. Здесь путешественников ждут дикая природа, захватывающие дух пейзажи и отсутствие типичных "туристических ловушек" популярных мест.

Всемирно известный журнал National Geographic составил рейтинг из 25 мест в мире, которые станут лучшими для путешествий в 2027 году. Возглавил список регион Вестланд в Норвегии.

Почему стоит посетить Вестланд?

Вестланд – это настоящий рай на земле. Этот регион славится живописными фьордами, ледниками, водопадами и знаменитым скальным выступом "Язык тролля".

Фиорды прорезают ландшафт региона Вестланд – дикого края со скалами, бирюзовыми водами и стремительными водопадами, что словно сошло с страниц скандинавских мифов. Масштабы здешних природных чудес поражают: куда бы вы ни отправились, вас ждет величественная дикая природа,

– пишут эксперты.

Начать знакомство с регионом стоит с Бергена – второго по величине города Норвегии. Его самая известная достопримечательность – квартал Брюгген с разноцветными деревянными домами на набережной, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также туристам стоит подняться на фуникулере на гору Флейен, откуда открывается невероятная панорама на город, посетить рыбный рынок и прогуляться по старинным улочкам.

Красочные домики Бергена / Фото Depositphotos

Именно в Вестланде расположен самый длинный фьорд Норвегии – Согне-фьорд, протяженность которого превышает 200 километров, а его берега окружают высокие горы, водопады и зеленые долины. Один из лучших способов увидеть эти пейзажи – отправиться в круиз по фьорду. Также стоит посетить поселок Флом, откуда отправляется знаменитая железная дорога Flåmsbana. Маршрут протяженностью около 20 километров пролегает между Фломом и горной станцией Мюрдал, мимо отвесных склонов, водопадов и долин.

Фиорд Согне-фьорд / Фото Depositphotos

Недалеко от Флома расположена одна из самых известных смотровых площадок страны – Стегастейн. Это архитектурная платформа, которая выступает примерно на 30 метров над склоном горы. Благодаря стеклянному ограждению создается впечатление, что конструкция парит прямо над фиордом.



Смотровая площадка Стегастейн / Фото Voices

В Вестланде также находятся крупнейший ледник материковой Европы Йостедалсбреен, деревянная каркасная церковь Боргунд, построенная еще в 1180 году, живописный водопад Вьерингсфоссен и многое другое.

Вестланд – большой регион, поэтому осмотреть все эти места за несколько дней не получится. Удобнее всего планировать автомобильное путешествие с остановками в Бергене, Фломе и районе Хардангер-фьорда. Для поездок в горы важно учитывать сезонность и погоду: например, поход на "Язык тролля" занимает 7 – 12 часов в зависимости от маршрута, а вне летнего сезона отправляться стоит только с гидом.