Нам могут максимально ограничить въезд в Европу, – Ткаченко обратился к украинцам

Европейские страны могут максимально ограничить въезд для украинских туристов. Это связано с низкими темпами вакцинации от COVID-19 в Украине.

Ведь в Украине цифра очень мала – 18% населения. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Из-за низкой вакцинации Европа может ограничить въезд украинцам

По мнению министра, еще одной стороной вакцинации, которая может мотивировать наконец обезопасить себя от ковида – является туризм.

Во времена пандемии это очень болезненная тема. Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, так как страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживающих соответствующий уровень вакцинации,

– отметил Ткаченко.

Он констатировал, что европейские показатели вакцинации – около 70%, в ОАЭ привито практически все население – 98%, а в Украине эта цифра очень низкая – 18%.

Как подытожил Ткаченко, ограничения продолжаться до тех пор, пока Украина не достигнет хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации.

С начала прививочной кампании прививали 8 373 552 человека, из них получили одну дозу – 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 743 615 человек. В общем провели 15 117 165 прививок.

Текст публикации Александра Ткаченко:

Еще одна сторона вакцинации, которая может мотивировать наконец обезопасить себя от ковида – туризм.

Во времена пандемии это очень болезненная тема. Тысячи, десятки тысяч сорванных поездок, так как страны быстро меняют правила для въезда. И в этом есть логика. Их правительства заботятся о безопасности своих граждан, поддерживающих соответствующий уровень вакцинации.

Вчера наткнулся на статистику вакцинаций в мире. Европейские показатели – около 70%. В ОАЭ привито практически все население – 98%. В Украине эта цифра – 18%, что очень мало.

Как к нам, как к туристам, будут относиться страны с высоким уровнем вакцинации? Помните, в феврале 2020-го года наши туристы возвращались на Родину из уже охваченного эпидемией китайского Уханя. Их везли на обсервацию в Новые Санжары. Запуганные люди тогда даже бросали камнями в автобусы...

Конечно, европейцы украинских туристов камнями не запрокидывают. Просто не исключайте, что с такими темпами вакцинации, нам могут максимально ограничить въезд. И ограничения будут продолжаться, пока мы не достигнем хотя бы близкого к европейскому уровню вакцинации.

И здесь уже актуальной становится фраза: "Европа начинается с тебя!" Поэтому, друзья, вакцинируйтесь. Европа начинается с вас!