Наконец будут пускать вакцинированных туристов: Канада разрешила въезд иностранцам

Правительство Канады позволило вакцинированным туристам со всего мира посещать страну без карантина. С момента получения полного курса прививок должно пройти не менее 14 дней.

В Канаде приняли 5 препаратов. Но кроме сертификата о курсе прививок все равно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

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Условия пересечения канадской границы

Въехать в Канаду теперь можно независимо от цели визита. Но необходимо иметь сертификат о прививке одним из препаратов:

Pfizer-BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

COVISHIELD;

Janssen / Johnson & Johnson.

Кроме того, необходимо иметь результат ПЦР-теста (экспресс и антиген в Канаде не признают). С момента получения документа должно пройти не более 72 часов. После прилета могут выборочно попросить пройти повторное тестирование в аэропорту или выдать набор для самостоятельного тестирования дома.

Стоит отметить, что для путешествия в Канаду можно воспользоваться любыми удобными вариантами перелета (то есть из аэропортов ЕС или с пересадкой в Европе).

Условия въезда детей