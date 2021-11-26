Как найти и купить дешевые авиабилеты: 10 советов для туристов

Не все знают, но чтобы отхватить дешевый билет, не стоит ждать Черную пятницу или других сезонных распродаж. Купить выгодное для себя предложение можно в любое время.

Для этого нужно знать небольшие уловки, которые помогут путешествовать еще бюджетнее. Рассказываем о них.

К теме Wizz Air, Windrose, SkyUp и Bees Airline: еще несколько "воздушных" распродаж

1. Бронируйте билеты заранее

Готовь сани летом, а августовский отпуск зимой. Планируя перелет наперед, вы сможете изрядно сэкономить. Вероятно, покупать билеты на два сезона вперед – это перебор, но практика показывает, что самые доступные цены на авиа перелеты можно найти за 2 месяца до путешествия.

2. Промониторите в какие дни предлагаются самые дешевые рейсы

Таким образом, перед вами появится полная картина с самыми доступными и дорогими рейсами. Вам останется откалибровать идеальную для себя стоимость. К тому же готовясь заранее, вы сможете согласовать и подстроить отпуск под дату вашего рейса, а не наоборот.

3. Межсезонье – отличное время для экономии.

иногда в соседние дни цены отличаются в несколько раз.

В межсезонье большинство лоукостов предлагают доступные билеты. Так в конце осени за 5 – 15 долларов можно попасть в Венецию, Рим, Барселону, Париж, Берлин и многие другие города. Поэтому если вам не так важно путешествовать именно летом, планируйте отдых на март или ноябрь.

4. Время покупки имеет значение

Купите билеты поздно ночью или рано утром. В это время спрос меньше, чем обычно. Так что вы сможете отхватить последний выгодный билет.

5. Подпишитесь на календаре дешевых авиабилетов

Такую опцию предлагают десятки перевозчиков. С ней вы всегда будете знать, на какие направления сейчас действуют скидки.

Проверяйте цены на разных сайтах / Фото unsplash

6. Выбирайте рейсы сразу в обе стороны

Многие компании предоставляют скидки при покупке одновременно и обратных билетов. Однако иногда это не срабатывает и выгоднее приобрести билеты отдельно.

7. Обратите внимание на чартерные рейсы

Также можно найти дешевые билеты на чартерные рейсы. Они появляются за 2 – 3 дня до вылета и стоят в несколько раз дешевле. Это работает и с популярными туристическими направлениями.

8. Проверьте все варианты

Проверяйте цены на разных сайтах. Иногда даже дорогие компании предлагают очень выгодные предложения. Прежде чем забронировать рейс, проверьте все, что вы можете найти в интернете.

9. Выбирайте рейсы с пересадками

Внутренние европейские рейсы стоят гораздо дешевле. Это сэкономит деньги на проживание, еду и развлечения.

10. Выбирайте рейсы, которые летят в будни

На такие билеты спрос значительно ниже. Цены, соответственно, тоже.