На юго-восточном побережье тайского острова Пхукет морская вода внезапно окрасилась в красно-коричневый цвет. Специалисты зафиксировали массовое размножение микроводорослей и призвали людей избегать контакта с водой.

Как сообщает издание Thaiger, цветение микроводорослей охватило участок длиной около 150 метров на побережье мыса Лаем Пан Ва в районе Муанг Пхукет.

Каковы подробности?

Специалисты государственного морского исследовательского центра оперативно взяли пробы воды для детального лабораторного анализа.

Ученые установили, что окраска моря вызвана размножением микроводорослей рода Alexandrium. Отдельные виды этого планктона способны вырабатывать опасные токсины и накапливаться в моллюсках, хотя уровень токсичности текущего цветения пока окончательно не подтвержден.



Таиланд / Bruno Coelho/Imago

Западные курорты острова остаются безопасными для отдыха

Исследователи призвали людей держаться подальше от береговой линии на пораженном участке. Прямой контакт с такой водой грозит появлением выраженных аллергических реакций и раздражением кожи.

Официальные службы подчеркивают, что предупреждение касается исключительно территории у мыса Лаем Пан Ва. Все популярные туристические пляжи на западном побережье острова функционируют в обычном режиме и не подверглись воздействию планктона.

В ходе контрольных измерений 15 ноября 2026 года биологи зафиксировали температуру воды в диапазоне 32,4–32,9 градуса Цельсия. Показатель pH составил от 8,24 до 8,36, а концентрация растворенного кислорода колебалась между 9,7 и 12,5 миллиграмма на литр.

Массовое размножение водорослей фиксируется во всем мире

Никаких случаев гибели рыбы или других морских обитателей на юго-востоке Пхукета пока не выявлено. Лабораторный мониторинг акватории проводится ежедневно.

Сезонные вспышки микроводорослей в 2026 году создавали проблемы не только для Азии. С аналогичными природными явлениями и бактериальным цветением прибрежных вод сталкивались также курортные зоны Карибского бассейна, Мексики, американской Флориды и ряд европейских островов.

Какой город в Таиланде заслуживает внимания?

В 2025 году Бангкок посетили почти 57 миллионов туристов, в том числе более 24,9 миллиона иностранцев. Это сделало его самым популярным направлением Таиланда.

Полное название Бангкока состоит из 168 букв и считается самым длинным в мире, хотя местные жители называют город Крунг-Тхеп. Столицу также прозвали "Венецией Востока" из-за многочисленных каналов. Еще одна особенность – разноцветные такси, оттенки которых обозначают разных перевозчиков.