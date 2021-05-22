Мужчина почти год прожил в гостинице на карантине: как так произошло

В США мужчина больше года отсидел в закрытом на карантин отеле Нью-Йорка и рассказал свои впечатления. А также, чем занимался все это время.

Американец Роберт Маллии 36-летний холостяк, который работает архитектором-дизайнером. В марте 2020 года он согласился на необычное предложение – прожить неопределенное время в закрытом пятизвездочном отеле на время карантина, выполняя несложные поручения по обслуживанию здания.

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По словам американца, через 14 месяцев изолированного жизни пространство стало ему привычным. Он также отметил, что сначала тишина казалась ему "странной".

Когда недели превратились в месяцы, я привык к своей комнаты, как в "Побега из Шоушенка",

– сказал человек.

Он ежедневно встает в 5:30, сортирует почту, выполняет различные работы по обслуживанию номеров и проверяет их на неисправности. Раз в семь дней он смывает воду во всех туалетах, душах и раковинах отеля. Единственные компаньйоны мужчины – переменные охранники и главный инженер здания, который еженедельно выполняет проверку пожарной безопасности.

Однако другие отели сети уже начали открываться, поэтому Роберт надеется, что сможет вскоре вернуться домой.