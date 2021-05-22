Американець Роберт Малліа 36-річний холостяк, який працює архітектором-дизайнером. У березні 2020 року він погодився на незвичайну пропозицію – прожити невизначений час у закритому п'ятизірковому готелі на час карантину, виконуючи нескладні доручення по обслуговуванню будівлі.

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За словами американця, через 14 місяців ізольованого життя простір стало йому звичним. Він також зазначив, що спочатку тиша здавалася йому "дивною".

Коли тижні перетворилися в місяці, я звик до своєї кімнати, як в "Втечі з Шоушенка",

– сказав чоловік.

Він щодня встає о 5:30, сортує пошту, виконує різні роботи по обслуговуванню номерів і перевіряє їх на несправності. Раз на сім днів він змиває воду в усіх туалетах, душах і раковинах готелю. Єдині компаньйони чоловіка – змінні охоронці та головний інженер будівлі, який щотижня виконує перевірку пожежної безпеки.

Проте інші готелі мережі вже почали відкриватися, тому Роберт сподівається, що зможе незабаром повернутися додому.