Станция метро на Музейном острове в Берлине: чем уникальна новая подземка

В транспортной компании BVG сообщили, что 9 июля откроют новую станцию метро. Она расположена на Музейном острове в Берлине. Кроме уникальной локации, эта остановки будет юбилейной - 175 в сети метро.

Станция будет довольно тематической от местонахождения. Ее построили, что "закрыть пробел" в маршруте и призвать еще больше туристов в музеи на острове.

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Метро на Музейном острове

Новая станция называется идентичную своей локации – Museumsinsel ("Музейный остров"). Она расположена на линии U5 и будет несколько выходов на один Шпрееинзель (дословно – остров на реке Шпрее).



Минимализм и четкость линий в композиции / Фото "34 Travel"

Подземную станцию метро спроектировал швейцарский архитектор Макс Дадлер. Особенностью этого проекта является сводчатый потолок темно-синего цвета. Ее украшают 7 200 светодиодных ламп, имитирующие звездное небо.



Вид платформы в новой станции метро / Фото "Посети Берлин"

Здесь расположены 5 знаменитых музеев немецкой столицы. С 1999 года уникальный архитектурный и культурный ансамбль включен во Всемирную наследия ЮНЕСКО.