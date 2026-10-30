Музей площадью 3 тысячи квадратных метров: в Китае построили комплекс, гармонично вписывающийся в луга

В Китае создали необычное культурное пространство, где музей и другие сооружения стали продолжением природного ландшафта. Здесь можно прогуляться по выставочным залам, подняться на крышу с видом на озеро и посетить башню для созерцания природы.

О новом архитектурном проекте Zi Museum рассказало издание Dezeen. Комплекс расположен у озера Цзишань в городе Сяньнин китайской провинции Хубэй. Его спроектировала местная студия Buro Ziyu Zhuang, объединив 4 общественных здания в единое пространство среди зеленых лугов и парка.

Как выглядит главное здание комплекса?

Центральное место в комплексе занимает Zi Museum площадью 3 тысячи квадратных метров. Здание из светлого бетона имеет многослойную конструкцию и внутренний двор. Архитекторы учли естественный рельеф местности и обустроили 3 входа на разных уровнях.

На первом этаже расположены выставочные залы со сменной планировкой и ресторан с садом. Отдельный вход на нижнем уровне обустроили у главной дороги, чтобы облегчить доставку экспонатов и работу с коллекциями. Перед музеем проложили дорожку к смотровой площадке у озера. Оттуда посетители могут попасть во внутренний двор и подняться по пандусу на крышу здания.

Архитекторы предусмотрели разные маршруты для тех, кто пришел на выставку, и тех, кто хочет насладиться видами. Последние могут попасть на крышу непосредственно из парка, минуя выставочные залы. Интерьер музея студия описывает как "открытый лабиринт": выставочные пространства, проходы и зоны отдыха плавно переходят друг в друга. Такая организация должна напоминать прогулку по китайскому саду, где каждый сам выбирает маршрут.

Как выглядят здания комплекса / фото Shengliang Su

Какие еще интересные сооружения вошли в состав комплекса?

Помимо музея, на территории расположены смотровая башня, мастерская из земли и книжный магазин. Каждое здание имеет свое назначение, но все они спроектированы с учетом окружающего ландшафта. Башню для созерцания природы архитекторы называют "башней медитации".

Внутри лестница огибает пустое центральное пространство, а затем спускается под землю к заглубленному внутреннему двору, окруженному металлической сеткой. Сооружение можно использовать как смотровую площадку, а также для небольших встреч и выставок под открытым небом.

Мастерскую возвели из утрамбованной земли, чтобы она гармонично вписывалась в окружающую среду. На ее крышу, покрытую травой, ведет пешеходный пандус. При этом вход в здание остается частично открытым. Четвертое сооружение – это книжный магазин со стеклянным фасадом и крышей, которая выступает над входом и образует навес. Здание постепенно понижается в сторону озера, открывая посетителям панорамные виды на воду и парк.

Как архитекторы соединили здания с природой?

Buro Ziyu Zhuang стремилась создать пространство, в котором посетители могли бы свободно передвигаться без заранее определенного маршрута. Доступ к культурным объектам предусмотрен из разных частей парка, а сами здания соединены пологими склонами, волнистыми газонами и ландшафтными дорожками.

На территории нет жесткого зонирования между сооружениями. Вместо этого они органично дополняют друг друга, формируя единое открытое пространство. Зеленые крыши также стали частью этой концепции: на них можно подниматься, чтобы наблюдать за окружающей средой. Как пояснили в студии, проект задуман как продолжение зеленой зоны, которую в будущем можно будет гибко использовать для различных нужд.