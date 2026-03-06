Фанаты сериала должны это увидеть: в Киеве есть музей с атмосферой "Бриджертонов"

Любите атмосферу роскошных балов, элегантных платьев и утонченного этикета, которую показывают в популярном сериале от Netflix "Бриджертоны"? Для тех поклонников сериала, которые уже успели загрустить, потому что досмотрели последний сезон, есть хорошая новость. Оказывается, почувствовать подобное настроение можно и в Киеве.

В столице работает музей, в коллекции которого есть изысканные платья, корсеты, аксессуары и детали гардероба разных веков, которые позволяют заглянуть в мир аристократической моды прошлого. Атмосфера здесь настолько особенная, что легко представить себя гостем светского бала из любимого сериала. Роликом из этого музея поделились на тикток-странице @kyivmania.

Где увидеть музей в стиле "Бриджертонов"?

Речь идет о частном музее исторического костюма и стиля, созданом дизайнером Викторией Лысенко. Он расположен на Бутышевом переулке, 23. По словам автора видео, здесь царит особая атмосфера, которая точно понравится всем поклонникам сериала.

Здесь целый мир вечерних балов и тайн европейских аристократов. Наряды, в которых дамы и джентльмены ходили на танцы, гуляли садами и женились. Здесь есть даже то, что барышни тщательно скрывали под своими платьями,

– сказала автор видео.

Выгоднее всего идти в музей вдвоем – ведь один взрослый билет стоит 190 гривен, а билет для пары – 290 гривен. Студенты и ученики могут попасть в музей за 85 гривен, а военные – бесплатно.

Почему музей закрывали?

На сайте Victoria Museum указано, что музей посвящен городской моде 1830 – 1920-х годов – здесь представлена частная коллекция Виктории Лысенко. Расположен он в историческом здании 19 века и работает с 2017 года.

Правда, в апреле прошлого года музей закрывался. Причиной стала низкая посещаемость – доход не покрывал даже базовые расходы. Свои двери для посетителей он снова открыл только в феврале этого года.

Кстати, такой же музей Виктории Лысенко можно увидеть в Барселоне.

На каких локациях снимали "Бриджертоны"?

Сериал "Бриджертоны" снимали в Великобритании и большинство локаций, которые стали съемочной площадкой для ленты, можно увидеть в реальной жизни. Среди них: