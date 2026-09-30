Похож на мухомор, но съедобный: где в Украине растет редкий гриб Цезаря

Яркий гриб с красной шляпкой обычно не вызывает желания положить его в корзину. Однако у этого обитателя леса есть особенности, которые делают его совсем не похожим на обычный мухомор.

Речь идет о мухоморе Цезаря – виде, который имеет давнюю историю и необычную репутацию среди грибов. В Украине он встречается лишь в отдельных регионах, а его природоохранный статус делает каждую такую находку особенной. Рассказываем, как выглядит этот гриб, где его можно встретить и почему его не стоит срезать.

Как выглядит мухомор Цезаря?

Молодой мухомор Цезаря сначала полностью покрыт пленочным покрывалом и имеет яйцевидную форму. Со временем оно разрывается, и гриб раскрывает шляпку диаметром от 6 до 20 сантиметров. Цвет шляпки может быть оранжево-желтым, ярко-красным или огненно-красным. Она гладкая, без характерных белых бородавок, которые часто можно увидеть на обычном красном мухоморе. Край взрослой шляпки имеет полосатую структуру.

Мухомор Цезаря / фото Wikimedia Commons

Одна из главных особенностей вида – это желтые пластинки. Они густые, широкие и свободные. Ножка также ярко оранжево-желтая, высотой 8 – 15 сантиметров. В верхней части имеется широкое свисающее кольцо того же цвета. У основания ножки расположена белая мешковидная вольва. Мякоть гриба белая, по краям может быть желтоватой. Плодовые тела появляются с июня по октябрь.

Где в Украине растет этот гриб?

Мухомор Цезаря имеет разрозненный ареал и встречается в разных частях Евразии и Африки. В Украине его известные места произрастания зафиксированы в Закарпатье и в Крыму, как указано в Красной книге Украины. В частности, в Закарпатской области гриб находили вблизи сел Кидеш и Ивановка Береговского района, а также возле Хмельника Иршавского района.

В Крыму его зафиксировали в нескольких местах, а именно в районе Аю-Дага, Кастеля, Большого каньона Крыма и Ливадийского лесничества. Растет этот вид преимущественно в широколиственных горных лесах: дубовых, буковых и грабовых. Лучше всего чувствует себя на почвах, богатых карбонатами. Встречается гриб спорадически и преимущественно поодиночке, хотя в Крыму его кое-где находили в значительном количестве.



Мухомор Цезаря / фото oGorodniki

Почему мухомор Цезаря нельзя собирать?

Несмотря на то, что этот вид считается съедобным, в Украине он имеет природоохранный статус "исчезающий" и занесен в Красную книгу. Среди причин сокращения численности вида – сбор грибов населением и разрушение мест его произрастания из-за вырубки лесов.

Поэтому даже если в лесу встретится яркий гриб с характерными желтыми пластинками и ножкой, собирать его не стоит. Для редкого краснокнижного вида фотография останется более безопасным способом сохранить находку.

Почему мухомор Цезаря получил такое название?

Его название связано с давней репутацией особого деликатеса. В Древнем Риме этот гриб считали ценным и подавали к столу императоров. Именно поэтому его назвали Amanita caesarea, то есть связанный с Цезарем. Также гриб называют царским или цезаревым грибом.