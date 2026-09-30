Йдеться про мухомор Цезаря – вид, який має давню історію та незвичну репутацію серед грибів. В Україні він трапляється лише в окремих регіонах, а його природоохоронний статус робить кожну таку знахідку особливою. Розповідаємо, як виглядає цей гриб, де його можна зустріти та чому його не варто зрізати.

Як виглядає мухомор Цезаря?

Молодий мухомор Цезаря спочатку повністю вкритий плівковим покривалом і має яйцеподібну форму. Згодом воно розривається, а гриб розкриває шапинку діаметром від 6 до 20 сантиметрів. Колір шапинки може бути оранжево-жовтим, яскраво-червоним або вогняно-червоним. Вона гладка, без характерних білих бородавок, які часто можна побачити на звичайному червоному мухоморі. Край дорослої шапинки має смугасту структуру.

Мухомор Цезаря / фото Wivimedia Commons

Одна з головних особливостей виду – це жовті пластинки. Вони густі, широкі та вільні. Ніжка також яскраво-оранжево-жовта, заввишки 8 – 15 сантиметрів. У верхній частині є широке звисаюче кільце такого самого кольору. Біля основи ніжки розташована біла мішкоподібна вольва. М'якуш гриба білий, по краях може бути жовтуватим. Плодові тіла з'являються з червня до жовтня.

Де в Україні росте цей гриб?

Мухомор Цезаря має розірваний ареал і трапляється в різних частинах Євразії та Африки. В Україні його відомі місцезростання зафіксовані на Закарпатті та в Криму, пишеться у Червоній книзі України. Зокрема, у Закарпатській області гриб знаходили поблизу сіл Кідьош та Іванівка Берегівського району, а також біля Хмільника Іршавського району.

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У Криму його зафіксували в кількох місцях, а саме в районі Аю-Дагу, Кастеля, Великого каньйону Криму та Лівадійського лісництва. Росте вид переважно у широколистяних гірських лісах: дубових, букових і грабових. Найкраще почувається на ґрунтах, багатих на карбонати. Трапляється гриб спорадично та переважно поодинці, хоча в Криму його подекуди знаходили у значній кількості.



Мухомор Цезаря / фото oGorodniki

Чому мухомор Цезаря не можна збирати?

Попри те, що цей вид вважається їстівним, в Україні він має природоохоронний статус "зникаючий" і занесений до Червоної книги. Серед причин скорочення чисельності виду є збирання грибів населенням та руйнування місць його зростання через вирубування лісів.

Тож навіть якщо в лісі трапиться яскравий гриб із характерними жовтими пластинками та ніжкою, збирати його не варто. Для рідкісного червонокнижного виду фотографія залишиться безпечнішим способом зберегти знахідку.

Чому мухомор Цезаря має таку назву?

Його назва пов'язана з давньою репутацією особливого делікатесу. У Стародавньому Римі цей гриб вважали цінним і подавали до столу імператорів. Саме тому його назвали Amanita caesarea, тобто пов'язаний із Цезарем. Також гриб називають царським або цезарським грибом.