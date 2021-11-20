Можно полетать над Припятью: в Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль

20 ноября 2021 , 08:33
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Источник:

сайт Чернобыля

В Украине создали уникальную онлайн-платформу "Чернобыль. Путешествие". С ее помощью можно осуществить виртуальное путешествие по Чернобыльской зоне отчуждения.

Проектом занимались Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

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По ссылке https://chornobyljourney.org можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, а именно:

  • полетать над современной Припятью;
  • радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья;
  • ознакомиться с хронологией аварии и мировым контекстом 1986 года;
  • услышать разговоры о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.

Сайт "Чернобыль. Путешествие" создан по принципам скроллителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.


В Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль / Фото ОП

Важно открывать тайны Чернобыля и передавать эти знания следующим поколениям. Здесь имеет ценность каждая история, каждое воспоминание людей в чрезвычайных обстоятельствах, свидетельства ликвидаторов, ученых и всех, у кого есть что сказать,
 –  подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, важно, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов.

Что известно о проекте

  • Сайт "Чернобыль. Путешествие" разработала веб-продакшн-студия Gremcy.
  • Над ним работала команда из более 200 специалистов: от историков до радиологов.
  • На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, помогающие разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.
Автор: Альона Захарова