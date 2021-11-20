Можно полетать над Припятью: в Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль
Источник:сайт Чернобыля
В Украине создали уникальную онлайн-платформу "Чернобыль. Путешествие". С ее помощью можно осуществить виртуальное путешествие по Чернобыльской зоне отчуждения.
Проектом занимались Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Государственным агентством по управлению зоной отчуждения при поддержке Министерства культуры и информационной политики.
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По ссылке https://chornobyljourney.org можно совершить интерактивное путешествие в пространстве и времени, а именно:
- полетать над современной Припятью;
- радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья;
- ознакомиться с хронологией аварии и мировым контекстом 1986 года;
- услышать разговоры о будущем зоны отчуждения и истории людей, чьи судьбы изменила катастрофа.
Сайт "Чернобыль. Путешествие" создан по принципам скроллителлинга – это непрерывный рассказ с мультимедийными элементами, которые активируются во время пролистывания и нажатия.
В Украине запустили виртуальный тур в Чернобыль / Фото ОП
Важно открывать тайны Чернобыля и передавать эти знания следующим поколениям. Здесь имеет ценность каждая история, каждое воспоминание людей в чрезвычайных обстоятельствах, свидетельства ликвидаторов, ученых и всех, у кого есть что сказать,
– подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, важно, чтобы Чернобыль стал не местом забвения, а точкой развития и правильных выводов.
Что известно о проекте
- Сайт "Чернобыль. Путешествие" разработала веб-продакшн-студия Gremcy.
- Над ним работала команда из более 200 специалистов: от историков до радиологов.
- На сайте представлены рассекреченные документы и научные исследования, помогающие разобраться в причинах трагических событий и разрушить распространенные мифы о Чернобыле.