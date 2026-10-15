Одна задержка – и вы опоздали на самолет: сколько времени нужно на пересадку между рейсами

Перелеты с пересадками позволяют сэкономить на билетах или быстрее добраться до пункта назначения. Однако слишком короткий перерыв между рейсами может обернуться проблемой, поскольку даже незначительная задержка заставит спешить к следующему выходу на посадку или приведет к пропуску рейса.

Оптимальная продолжительность пересадки зависит от многих факторов: аэропорта, сезона, маршрута и даже места в салоне самолета. Издание Travel + Leisure спросило экспертов по путешествиям, сколько времени они оставляют между рейсами и на что обращают внимание при бронировании стыковок.

Какая пересадка считается слишком короткой?

Эксперт по путешествиям Кристина Беннетт определяет минимальное время пересадки в зависимости от того, идет ли речь о внутреннем или международном рейсе.

Мой личный минимум – час для внутреннего рейса и 90 минут для международного. Однако обычно я оставляю не менее 75 минут и двух часов соответственно,

– отметила специалистка.

По ее словам, менее опытным путешественникам и тем, кто переживает из-за пересадок, стоит предусмотреть больший запас времени.

Руководитель отдела аналитики Джимми Юн также предпочитает осторожный подход. В то же время он признает, что приемлемая продолжительность пересадки зависит от готовности пассажира рисковать ради более быстрого путешествия.

Он оставляет 2–3 часа как для внутренних, так и для международных рейсов, объясняя, что путешествие должно доставлять удовольствие, а не заставлять бежать по аэропорту, нервничать и уставать еще до посадки на следующий самолет.



Между пересадками лучше иметь запас в несколько часов / Фото Pexels

Почему одного часа между рейсами может оказаться недостаточно?

На самом деле время пересадки сокращается из-за различных процедур, которые пассажиру приходится проходить между рейсами. В частности, высадка из самолета может занять больше времени, чем ожидается, особенно для тех, кто сидит в задней части салона.

Для больших или незнакомых аэропортов эксперты советуют дополнительно закладывать как минимум час. Смена терминалов, таможенный контроль или повторный досмотр безопасности требуют больше времени.

Также важно учитывать багаж. В зависимости от маршрута его могут автоматически перенести на следующий рейс, либо пассажиру придется забрать чемоданы и зарегистрировать их заново.

Кроме того, посадка заканчивается раньше официального времени вылета. Поэтому пересадка, которая по расписанию длится час, на практике может оставить всего около 45 минут.

Учитывайте погоду

Эксперт Джимми Юн советует оставлять больше времени на пересадку при неблагоприятном прогнозе. Даже ясное небо в аэропорту не гарантирует своевременного прибытия самолета, поскольку непогода может быть в месте его вылета.

Также стоит проверить, есть ли более поздние рейсы до пункта назначения. Если следующий рейс – последний за день, лучше предусмотреть больший запас времени. А вот перед важным событием, свадьбой или деловой встречей, Беннетт советует прилетать накануне.