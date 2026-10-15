Оптимальна тривалість пересадки залежить від багатьох чинників: аеропорту, сезону, маршруту і навіть місця у салоні літака. Видання Travel + Leisure запитало експертів з подорожей, скільки часу вони залишають між рейсами та на що звертають увагу під час бронювання стикувань.

Яка пересадка вважається надто короткою?

Експертка з подорожей Крістіна Беннетт визначає мінімальний час пересадки залежно від того, чи йдеться про внутрішній, чи міжнародний переліт.

Мій особистий мінімум – година для внутрішнього рейсу та 90 хвилин для міжнародного. Однак зазвичай я залишаю щонайменше 75 хвилин і дві години відповідно,

– зазначила фахівчиня.

За її словами, менш досвідченим мандрівникам і тим, хто хвилюється через пересадки, варто передбачити більший запас часу.

Керівник відділу аналітики Джиммі Юн також віддає перевагу обережному підходу. Водночас він визнає, що прийнятна тривалість пересадки залежить від готовності пасажира ризикувати заради швидшої подорожі.

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Він залишає 2 – 3 години як для внутрішніх, так і для міжнародних рейсів, пояснюючи, що подорож має приносити задоволення, а не змушувати бігти через аеропорт, хвилюватися та втомлюватися ще до посадки на наступний літак.



Між пересадками краще мати запас кілька годин / Фото Pexels

Чому години між рейсами може бути недостатньо?

Насправді час пересадки скорочується через різні процедури, які пасажир має пройти між рейсами. Зокрема, висадка з літака може тривати довше, ніж очікується, особливо для тих, хто сидить у задній частині салону.

Для великих чи незнайомих аеропортів експерти радять додатково закладати щонайменше годину. Зміна терміналів, митний контроль чи повторний огляд безпеки потребують більше часу.

Також важливо враховувати багаж. Залежно від маршруту його можуть автоматично перенести на наступний рейс або пасажиру доведеться забрати валізи та зареєструвати їх повторно.

Крім того, посадка завершується раніше за офіційний час вильоту. Тому пересадка, яка за розкладом триває годину, на практиці може залишити лише близько 45 хвилин.

Враховуйте погоду

Експерт Джиммі Юн радить залишати більше часу на пересадку за несприятливого прогнозу. Навіть ясне небо в аеропорту не гарантує вчасного прибуття літака, оскільки негода може бути в місці його вильоту.

Також варто перевірити, чи є пізніші рейси до пункту призначення. Якщо наступний рейс останній за день, краще передбачити більший запас часу. А от перед важливою подією, весіллям чи діловою зустріччю, Беннетт радить прилітати напередодні.