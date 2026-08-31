Во Львове восстановили мозаику, исчезнувшую во время ремонтных работ 60 лет назад: где ее можно увидеть

В центре Львова снова можно увидеть мозаику художника Станислава Серветника, созданную около 60 лет назад, но впоследствии исчезнувшую во время ремонтных работ. Восстановить произведение удалось благодаря старым фотографиям и цветным слайдам из семейного архива художника.

Речь идет о панно, которое в свое время украшало торговое пространство в помещении Мариатской галереи на площади Мицкевича, 5, сообщает Львовский городской совет. Теперь воссозданное произведение вернули на место, для которого оно было создано.

Как выглядела мозаика Станислава Серветника?

На панно художник изобразил узнаваемые элементы Львова. Среди них: Ратуша, Оперный театр, университет, городские дома, деревья и силуэт скульптуры льва. В композиции также были автобус и самолет в небе. Оригинальная работа появилась здесь в 1960-х годах, когда художник создал ее для универмага "Барвинок". Впоследствии мозаика исчезла во время ремонтных работ.

Точно установить, когда именно это произошло, не удалось. В течение длительного времени о панно напоминали лишь старые фотографии. Именно они в конечном итоге стали ключом к воссозданию работы. Сегодня восстановленную композицию можно увидеть под стеклянным арочным сводом торговой галереи. Как и оригинал, новое панно выполнено из керамической плитки.

Как выглядит мозаика / фото Львовского городского совета

Как удалось восстановить утраченную работу?

Идея вернуть мозаику возникла у команды "Сильпо", которая готовила открытие нового супермаркета в помещении Мариацкой галереи. В ходе исследования истории здания команда узнала, что когда-то здесь находилась работа Станислава Серветника. Сначала в распоряжении были лишь черно-белые фотографии. Они помогли понять, как выглядела композиция, однако не позволяли точно определить ее цветовую гамму.

Важным этапом стало знакомство с внучкой художника Мартой Серветник. Она передала фотографии из семейного архива, а впоследствии нашла цветные слайды 1960-х годов. Именно эти материалы позволили воссоздать цвета панно.

Для Марты Серветник возвращение работы стало возможностью вновь увидеть Львов глазами своего дедушки и сохранить связанную с ним память для следующих поколений. В "Сильпо" отмечают, что хотели вернуть мозаику именно в то пространство, для которого она была создана.

Также в 2028 году исполнится 100 лет со дня рождения Станислава Серветника. К этой дате во Львове планируют провести мероприятия и выставки, посвященные творчеству художника.