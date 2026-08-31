Йдеться про панно, яке свого часу прикрашало торговий простір у приміщенні Маріацької галереї на площі Міцкевича, 5, повідомляє Львівська міська рада. Тепер відтворену роботу повернули на місце, для якого її створювали.

Який вигляд мала мозаїка Станіслава Серветника?

На панно художник зобразив впізнавані елементи Львова. Серед них: Ратуша, Оперний театр, університет, міські будинки, дерева та силует скульптури лева. У композиції також були автобус і літак у небі. Оригінальна робота з'явилася тут у 1960-х роках, коли художник створив її для універмагу "Барвінок". Згодом мозаїка зникла під час ремонтних робіт.

Точно встановити, коли саме це сталося, не вдалося. Протягом тривалого часу про панно нагадували лише старі фотографії. Саме вони зрештою стали ключем до відтворення роботи. Сьогодні відновлену композицію можна побачити під скляним арочним склепінням торгової галереї. Як і оригінал, нове панно виконане з керамічної плитки.

Як виглядає мозаїка / фото Львівської міської ради

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Як вдалося відновити втрачену роботу?

Ідея повернути мозаїку виникла у команди "Сільпо", яка готувала відкриття нового супермаркету в приміщенні Маріацької галереї. Під час дослідження історії будівлі команда дізналася, що колись тут була робота Станіслава Серветника. Спочатку у розпорядженні були лише чорно-білі фотографії. Вони допомогли зрозуміти, як виглядала композиція, однак не давали можливості точно визначити її кольорову гаму.

Важливим етапом стало знайомство з онукою художника Мартою Серветник. Вона передала фотографії з родинного архіву, а згодом знайшла кольорові слайди 1960-х років. Саме ці матеріали дозволили відтворити кольори панно.

Для Марти Серветник повернення роботи стало можливістю знову побачити Львів очима свого дідуся та зберегти пов'язану з ним пам'ять для наступних поколінь. У "Сільпо" зазначають, що хотіли повернути мозаїку саме в той простір, для якого вона була створена.

Також у 2028 році виповниться 100 років від дня народження Станіслава Серветника. До цієї дати у Львові планують провести заходи та виставки, присвячені творчості художника.