"Мотор Сич" запускает рейсы по новому внутреннему направлению: детали маршрута

Украинская авиакомпания "Мотор Сич" запускает новый внутренний рейс. Будет летать из Киева в Николаев.

Авиаперевозчик уже открыл продажу билетов. Их можно забронировать на официальном сайте flymotorsich.ua или на поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua или kiwi.

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"Мотор Сич" начнет летать из Киева в Николаев

Так, первый полет намечен на 16 января 2022 года.

Как известно, полететь по новому внутреннему направлению Киев – Николаев можно будет четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. А из Николаева в Киев рейсы будут выполняться с 17 января в понедельник, среду, пятницу и субботу.

Расписание рейсов

Киев 19:15 (будни), 20:00 (выходные) – Николаев 20:25 (будни), 21:10 (выходные);

19:15 (будни), 20:00 (выходные) – 20:25 (будни), 21:10 (выходные); Николаев 07:20 (будни), 08:00 (выходные) – Киев 08:30 (будни), 09:10 (выходные).

Стоимость билетов

Билеты доступны для бронирования с ценой от 1 257 гривен за перелет в одну сторону и от 2 598 гривен в обе.

Базовый тариф авиакомпании Fixed подразумевает возможность перевозки 20 килограммов багажа и ручной клади. Кроме того, для рейса Киев – Николаев перевозчик предлагает тарифы Limited и Flex.

Пример бронирования:



Пример бронирования авиабилетов Киев – Николаев / flymotorsich.com

Пока ни одна из украинских авиакомпаний не совершает полеты по этому направлению. Windrose отменила рейсы в начале 2021 года, а Air Ocean Airlines выполнила только презентационный рейс.