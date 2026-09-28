В последнее время этот гриб все чаще встречается на западе Украины, пишет 24 Канал.

Как выглядит гриб "Цветочный хвост" Арчера?

На ранней стадии развития гриб не похож на свою взрослую форму. Сначала он напоминает яйцо или грушу размером 3–5 сантиметров. По мере созревания эта оболочка разрывается, и из нее постепенно выходят несколько розовых лопастей.

Они имеют сетчатую поверхность и сначала соединены концами, но со временем расходятся в разные стороны. Именно во взрослом возрасте гриб приобретает характерный вид с щупальцами осьминога. В полностью раскрытом состоянии диаметр гриба может составлять 10–15 сантиметров.

Однако необычная форма – не единственная особенность этого вида. Созревший гриб источает очень сильный и неприятный запах, напоминающий запах падали. Для гриба такой запах падали является способом размножения, привлекающим насекомых, которые садятся на гриб и вступают в контакт с темно-оливковой слизью, содержащей споры.

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Где растет необычный гриб?

Цветочный гриб Арчера можно найти с июля по сентябрь. Гриб растет на кислых почвах, чаще всего встречается в лиственных и смешанных лесах. Встретить гриб можно рядом с буковыми, грабовыми, дубовыми деревьями, а также неподалеку от ясеня, сосны, клена и ивы.

В Украине этот вид чаще всего встречается в западных областях, в частности там, где преобладают подходящие для него лесные условия.

Однако родиной гриба считается Австралия. В Европе гриб считается интродуцированным видом, то есть таким, который попал на новую территорию в результате человеческой деятельности – случайно или намеренно.

Существует предположение, что гриб мог попасть в Европу вместе с шерстью или военными припасами примерно в 1914 году, в начале Первой мировой войны.

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Является ли этот гриб опасным?

Гриб не считается ядовитым, но и не является съедобным. После приготовления он имеет неприятный вкус и запах. Люди, которые его пробовали, описывают этот опыт как неприятный, хотя вреда здоровью он не несет.

Цветочный гриб Арчера долгое время считался редким видом в Украине. Его даже внесли в Красную книгу Украины, но в 2021 году исключили из нее.