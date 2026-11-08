За него спорили 2 исторических региона: сколько стоит увидеть одно из самых красивых озер Татр

Морское Око расположено в Высоких Татрах на территории Татранского национального парка, на высоте 1 395 метров над уровнем моря. Озеро окружено гранитными горами, а неподалеку возвышается Риси – самая высокая вершина Польши.

Однако за красивыми пейзажами скрывается несколько часов пеший маршрут, к которому стоит подготовиться. 24 Канал рассказывает, как добраться до Морского Ока, сколько стоит такое путешествие и что нужно знать перед походом.

Почему Морское Око особенное и какие интересные истории с ним связаны?

Морское Око образовалось тысячи лет назад в результате движения ледника, который сформировал глубокую впадину среди гранитных гор. Одной из самых узнаваемых скал вблизи озера является Mnich, что переводится как "Монах". Ее заостренная форма напоминает человеческую фигуру, а отражение в воде создает особенно красивые пейзажи.

Морское Око / фото Максима Цыбы

Интересна и история самого места. В конце XIX века за территорию вокруг озера спорили Галичина и Венгрия. Обе стороны считали ее своей, но в 1902 году международный арбитражный суд в Граце вынес решение в пользу Галичины. Именно эта территория впоследствии вошла в состав современной Польши.

Как проходит поход к Морскому Оку?

Маршрут к озеру начинается у парковки Palenica Białczanska. Оттуда нужно пройти примерно 9 километров в одну сторону. Дорога асфальтированная, но постепенно поднимается вверх, поэтому на подъем стоит выделить около трех часов.

Виды по дороге к Морскому Оку / фото Максима Цыбы

Своими впечатлениями от прогулки поделился украинский турист Максим Цыба, который посетил Морское Око в минувшие выходные. Дорога к озеру асфальтирована, однако во время движения вперед придется постепенно подниматься в гору.

Зато на обратном пути идти значительно легче, ведь большую часть дороги можно просто спускаться. А сама прогулка дарит возможность насладиться горными пейзажами, местной природой и даже встретить оленей.

По дороге можно встретить оленей / фото Максима Цыбы

После длительной прогулки туристы могут отдохнуть у самого озера: рядом работает горный приют, где можно перекусить. Правда, из-за популярности этого места там часто бывает много посетителей.

Тем, кому захочется увидеть еще больше, стоит обратить внимание на Черный Став под Рисами. Это еще одно горное озеро, до которого можно добраться от Морского Ока примерно за 45 минут. Однако дорога туда сложнее: придется преодолевать крутой каменистый подъем.

Морское Око / фото Максима Цыбы

Сколько стоит поездка к Морскому Оку и что стоит знать туристам?

Помимо дороги в Татры, в бюджет путешествия нужно заложить входной билет в национальный парк и, при необходимости, парковку автомобиля. По информации Татранского национального парка, обычный входной билет стоит 11 злотых, льготный 5,50 злотых.

Отдельно оплачивается парковка: цена для легкового автомобиля зависит от сезона, спроса и времени бронирования. Согласно предоставленным тарифам, онлайн-билет стоит от 36 до 75 злотых.

Как провести бронирование парковки?

Приобрести билет можно заранее на официальном сайте парка. Официальная парковка состоит из 3 частей: Паленыца Бялчанская у начала маршрута, участок вдоль дороги и Лиса Поляна примерно в 1,5 километра от входа на тропу. Конкретное место определяет персонал, потому что чем позже туристы приедут, тем дальше от начала маршрута могут оставить автомобиль.

Важно провести бронирование парковки заранее, так как если все места на определенную дату раскуплены онлайн, приобрести билет на месте уже не удастся. Вернуть его можно по электронной почте до 12:00 дня. Изменить дату без возврата и повторной покупки нельзя.

Что взять с собой в поход?

Несмотря на асфальтированную дорогу, прогулка занимает несколько часов, поэтому стоит позаботиться об удобной обуви и одежде. В горах температура может быть на 5 – 10 градусов ниже, чем в Закопаном, а погода может быстро меняться.

Также лучше взять с собой воду и небольшой перекус, проверить прогноз погоды и объявления на сайте национального парка. Зимой нужно особенно внимательно следить за лавинной опасностью и не выходить на замерзшее озеро без подтверждения безопасности льда.

Где находится Морское Око: смотреть на картах