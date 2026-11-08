За нього сперечалися 2 історичні регіони: скільки коштує побачити одне з найкрасивіших озер Татр

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Однак за красивими краєвидами стоїть кількагодинний піший маршрут, до якого варто підготуватися. 24 Канал розповідає, як дістатися до Морського Ока, скільки коштує така мандрівка та що потрібно знати перед походом.

Чим особливе Морське Око та які цікаві історії з ним пов'язані?

Морське Око утворилося тисячі років тому внаслідок руху льодовика, який сформував глибоку улоговину серед гранітних гір. Однією з найвпізнаваніших скель поблизу озера є Mnich, що перекладається як "Монах". Її загострена форма нагадує людську постать, а відображення у воді створює особливо красиві краєвиди.

Морське Око / фото Максима Циби

Цікава й історія самого місця. Наприкінці 19 століття за територію навколо озера сперечалися Галичина та Угорщина. Обидві сторони вважали її своєю, але у 1902 році міжнародний арбітражний суд у Граці ухвалив рішення на користь Галичини. Саме ця територія згодом увійшла до складу сучасної Польщі.

Як проходить похід до Морського Ока?

Маршрут до озера починається біля парковки Palenica Białczanska. Звідти потрібно пройти приблизно 9 кілометрів в один бік. Дорога асфальтована, але поступово підіймається вгору, тому на підйом варто виділити близько трьох годин.

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Краєвиди дорогою до Морського Ока / фото Максима Циби

Своїми враженнями від прогулянки поділився український турист Максим Циба, який відвідав Морське Око минулими вихідними. Дорога до озера асфальтована, однак під час руху вперед доведеться поступово підійматися вгору.

Натомість на зворотному шляху йти значно легше, адже більшу частину дороги можна просто спускатися. А сама прогулянка дарує можливість насолодитися гірськими краєвидами, місцевою природою та навіть зустріти оленів.

Дорогою можна зустріти оленів / фото Максима Циби

Після тривалої прогулянки туристи можуть перепочити біля самого озера: поруч працює гірський притулок, де можна перекусити. Щоправда, через популярність місця там часто багато відвідувачів.

Тим, кому захочеться побачити ще більше, варто звернути увагу на Чорний Став під Рисами. Це ще одне гірське озеро, до якого можна дістатися від Морського Ока приблизно за 45 хвилин. Однак дорога туди складніша: доведеться долати крутий кам'янистий підйом.

Морське Око / фото Максима Циби

Скільки коштує поїздка до Морського Ока та що варто знати туристам?

Окрім дороги до Татр, у бюджет мандрівки потрібно закласти вхідний квиток до національного парку та, за потреби, паркування автомобіля. За інформацією Татранського національного парку, звичайний вхідний квиток коштує 11 злотих, пільговий 5,50 злотого.

Окремо оплачується парковка: ціна для легкового автомобіля залежить від сезону, попиту та часу бронювання. За наданими тарифами онлайн-квиток коштує від 36 до 75 злотих.

Як забронювати парковку?

Придбати квиток можна заздалегідь на офіційному сайті парку. Офіційна парковка має 3 частини: Палениця Бялчанська біля початку маршруту, ділянка вздовж дороги та Лиса Поляна приблизно за 1,5 кілометра від входу на стежку. Конкретне місце визначає персонал, адже чим пізніше туристи приїдуть, тим далі від початку маршруту можуть залишити автомобіль.

Важливо бронювати паркування заздалегідь, бо якщо всі місця на певну дату розкупили онлайн, придбати квиток на місці вже не вдасться. Повернути його можна електронною поштою до 12:00 дня. Змінити дату без повернення та повторної покупки не можна.

Що взяти із собою в похід?

Навіть попри асфальтовану дорогу, прогулянка займає кілька годин, тому варто подбати про зручне взуття та одяг. У горах температура може бути на 5 – 10 градусів нижчою, ніж у Закопаному, а погода здатна швидко змінюватися.

Також краще взяти воду та невеликий перекус, перевірити прогноз погоди й повідомлення на сайті національного парку. Взимку потрібно особливо уважно стежити за лавинною небезпекою та не виходити на замерзле озеро без підтвердження безпечності льоду.

Де розташоване Морське Око: дивитись на картах