Морские блохи атакуют туристов на Азовском море: видео

На Азовском море морские блохи портят туристам отдых. Их укусы вызывают зуд, покраснение и аллергическую реакцию.

Кроме того, в популярной среди туристов Кирилловке заметили первую медузу в этом году. Местные говорят, что уже совсем скоро ожидается их нашествия. Об этом рассказал Александр Визуал на своем YouTube-канале, показав мертвую медузу, которую выбросило на берег после шторма.

Читайте также Куда поехать в июне в Украине: летние направления, которые подарят незабываемые впечатления

Другой отдыхающий отметил, что на побережье Азовского моря очень много морских блох. По его словам, ракообразные не дают туристам купаться, потому что неприятно кусаются.

Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье, – рассказал Vitaliano Almazati на своем YouTube-канале.

Он добавил, что люди купаются, но блохи щиплют. У кого-то есть аллергия, а у кого-то нет.

Что известно о морских блохах

Морские блохи – это одни из самых распространенных плотоядных ракообразных. Размеры – 0,5 – 25 сантиметров, тело в большинстве сплюснуто по бокам, коричневого цвета. Они встречаются в морях и океанах по всему миру.

Морские блохи активные больше всего ночью. Большую часть дня они находятся в береговом песке. Там они ждут прилива, с которым на берег волны приносят их пищу.

Питаются остатками рыб и крабов, морских червями, а также паразитируют на живой рыбе.

По словам медиков, сам укус морской блохи не страшен, если он вызывает зуд или покраснение. В случае множественных укусов надо принять антигистаминное средство и смазать рану успокаивающим кремом.

Отметим, ранее в Одессе из-за сильных осадков Черное море "зацвело" потенциально токсичными бактериями. Экологи бьют тревогу, и настоятельно рекомендуют воздержаться от купания.