Как из сказок: где увидеть замок, который возвышается над полуостровом
- Мон-Сен-Мишель – это аббатство и замок в Нормандии, Франция, расположенное на скалистом полуострове и поражающее своим средневековым видом.
- Аббатство открыто для посетителей в 2025 году, вход бесплатный в первое воскресенье месяца с октября по март, а общий билет стоит 13 евро.
Это место – уникальная архитектурная жемчужина Франции, словно сошедшая со страниц средневековых сказок. Речь о величественном аббатстве Мон-Сен-Мишель.
Оно расположено в Нормандии и возвышается на скалистом полуострове. 24 Канал со ссылкой на The Mont Saint-Michel – Normandy Tourist Office расскажет о нем подробнее.
Смотрите также 7 фраз, которые пригодятся туристам, путешествующим во Францию
Мон-Сен-Мишель над штормовыми водами Нормандии: чем именно он так поражает туристов?
Грандиозное сооружение во французской Нормандии, Мон-Сен-Мишель – это аббатство и замок, что возвышается на скалистом иногда острове, иногда полуострове. Морские воды почти окружают его, а мощные приливы часто делают абсолютно неприступным (в наше время, конечно, дамба облегчает доступ).
До сих пор красота и величие Мон-Сен-Мишеля восхищают миллионы туристов, которые ежегодно стремятся увидеть это сооружение вживую. А оно еще и имеет богатую и интересную историю.
Первая часовня там возведена в начале 700-х годов, по легенде, по приказу Архангела Михаила. Со временем на острове выросла огромная монастырская крепость, которая служила духовным центром и оборонительной твердыней.
Архитектура аббатства сочетает каролингский стиль с позднеготическим орнаментом с удивительной гармонией форм. Замок строили, словно облепляя каменными зданиями, образующими похожий на естественный продолженный склон скалы.
Аббатство Мон-Сен-Мишель в Нормандии: смотрите видео FaridHaq
Обратите внимание: Мон-Сен-Мишель по состоянию на 2025 год открыт для посетителей. С октября по март туда можно попасть бесплатно в первое воскресенье месяца. Общая полная цена в этот период – 13 евро, как указано на портале The abbaye du Mont-Saint-Michel.
Опытные путешественники советуют планировать походы в аббатство на рассвете или в конце дня. Тогда толпы туристов небольшие, а свет создает незабываемые эффекты на стенах и водах вокруг.
Какие еще интересные и красивые замки Франции стоит посетить?
Шамбор (Château de Chambord). Это самый большой замок Луары, построенный в ренессансном стиле королем Франциском I. Известен уникальной двойной винтовой лестницей и грандиозными ландшафтными парками (именно здесь – самый большой заповедный парк Европы).
Фонтенбло (Palace of Fontainebleau). Это дворец, который на протяжении веков был резиденцией французских монархов. Он вмещает более 1500 комнат и имеет элегантные сады, которые сохраняют дух эпохи Возрождения и барокко.
Частые вопросы
Что такое Мон-Сен-Мишель и где расположен?
Мон-Сен-Мишель – это грандиозное сооружение во французской Нормандии, которое возвышается на скалистом иногда острове, иногда полуострове. Это аббатство и замок в окружении морских вод, что делает место туристическим объектом, который глубоко впечатляет.
Какова история аббатства Мон-Сен-Мишель?
Первая часовня на Мон-Сен-Мишеле возведена в начале 700-х годов, по легенде, по приказу Архангела Михаила. Со временем здесь выросла огромная монастырская крепость, которая служила духовным центром и оборонительной твердыней.
Какие советы дают опытные путешественники по посещению Мон-Сен-Мишеля?
Опытные путешественники советуют планировать походы в аббатство на рассвете или в конце дня, когда толпы туристов небольшие, а свет создает незабываемые эффекты на стенах и водах вокруг.