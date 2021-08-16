Молдова изменила правила въезда: что изменится для украинцев
Источник:NewsMaker
Правительство Молдовы объявил об изменении правил при въезде в государство. Ограничения ввели из-за распространения нового штамма коронавируса. На границе необходимо показать 1 из 3 документов.
Новые правила действуют с 16 августа. Они касаются в основном туристов, но есть и общегосударственные ограничения.
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Правила въезда в Молдову: детали
На границе с Молдовой путешественники должны показать:
- сертификат о полном курсе вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или на COVID антиген;
- справку о перенесенном COVID-19 в течение последних 180 дней или тест на антитела.
В случае отсутствия этих медицинских документов, лицо должен отбыть 14-дневную самоизоляцию. Однако есть исключения: если в течение 7 дней у нее не возникает симптомов, она может сдать ПЦР или антиген-тест на коронавирус. В случае получения отрицательного результата - закончить карантин.
От самоизоляции освобождаются:
- дети до 12 лет;
- ученики до 18 лет, которые едут на экзамены или учебы;
- граждане, въезжающие в страну с целью лечения.
Ограничения внутри страны
Кроме того, в Молдове вводят дополнительные ограничения, связанные со скоплением людей. Например, в здание аэропорта в Кишинев теперь пускают только путешественников. Тем, кто провожает или встречает, придется ждать на улице.
Кафе, рестораны, бары, театры и музеи, кинотеатры, библиотеки, фитнес-центры и бассейны должны быть заполнены менее чем на 50%.
Максимальное количество людей на развлекательных мероприятиях может составлять 250 человек. Это касается всех массовых и торжественных мероприятий. Актуальным и обязательным остается соблюдение социальной дистанции минимум в 1 метр и ношение маски.
К слову, Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 в июне 2021 года.