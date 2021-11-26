Индивидуальный номер туриста и не только: в Минздраве рассказали, как будут работать курорты

Прогнозируется, что конец декабря будет эпидемически более спокойным, чем начало ноября. Области, которые находятся в "красной" зоне, будут понемногу выходить из нее. А это значит, что к Новому году волна должна выйти за территорию Украины.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, страна сейчас почти перешла пик показателей. Так, с определенными требованиями, горнолыжные курорты будут работать на новогодние праздники.

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Как будут работать горнолыжные курорты

Согласно постановлению №1236, регулирующему карантинные ограничения, в "красной" зоне запрещается работа подъемников. Однако этот запрет не применяется к вакцинированным туристам.

Поскольку обеспечить контроль за сертификатами о вакцинации или ПЦР-тестами на подъемниках сложно, курорты нашли другой путь соблюдения противоэпидемических требований.

Они предлагают верификацию на пункте въезда, включая вход в гостиницу или в пункте проката спортивного снаряжения.

Турист будет верифицироваться, показывать свои COVID-документы, после чего ему на спортивную одежду наклеят специальную наклейку – индивидуальный номер, по которому человека будут идентифицировать в случае специальной проверки,

– заявил Кузин.

Он также добавил, что будет создана специальная база этих номеров.

Кроме того, сейчас прорабатывается механизм во избежание очередей. Он должен быть удобен не только для туристов, но и для проверяющих, в частности для Нацпола.

По его словам, прорабатываются и другие предложения, но сейчас речь идет о том, чтобы зимние курорты были безопасными и для вакцинированных не было никаких препятствий.

Курорты должны также ввести максимально лояльные и адекватные условия для отдыхающих. Каждому хочется, чтобы это был отдых, а не очередная встреча с болезнью,

– подчеркнул главный санитарный врач Украины.

Поэтому в Минздраве надеются, что курорты будут применять какие-то инструменты влияния на тех, кто не хочет предоставлять сертификаты.

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