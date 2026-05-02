Почему соло-путешествия – это не всегда сказка и какие правила безопасности стоит знать

Соло-путешествия - это большой вызов, о котором не всегда говорят в соцсетях. Рядом нет того, кто разделит радость момента или поможет с багажом, а вопрос безопасности становится номером один в вашем списке дел.

Украинская тревел-блогер Аня в одном видео поделилась честным опытом относительно соло-путешествия, которое часто романтизируют в кино, но за красивыми кадрами в инстаграме стоит немало вызовов. Она выделила 5 главных минусов, к которым стоит быть готовыми, если вы решились на путешествие в одиночку.

Смотрите также Как собраться на неделю с ручной кладью: простые лайфхаки от стилистки

Какие минусы соло-путешествий?

Отсутствие эмоционального резонанса "здесь и сейчас"

Рядом нет близкого человека, с которым можно мгновенно разделить восторг от увиденного или обсудить впечатления. Эмоции приходится проживать наедине с собой.

Минусы самостоятельных путешествий / инстаграм karamelkynaa

Вопрос безопасности – только ваша ответственность

Когда вы одни, уровень бдительности должен быть максимальным. Нет на кого положиться в критической ситуации, поэтому приходится постоянно просчитывать риски самостоятельно.

Сложность с контентом

Сделать хорошее фото – тот еще квест. Штатив может выручить, но в людных местах это не всегда удобно, безопасно или уместно.

Финансовый и гастрономический вопрос.

Вы не можете разделить чек за жилье, что автоматически делает поездку дороже. То же касается еды: попробовать много разных блюд не получится, потому что заказать "все меню" на одного просто нереально.

Ограничения в вечернее время

Безопасность диктует свои правила: в темное время суток лучше избегать прогулок в одиночку, что значительно сокращает время для знакомства с городом.

Смотрите также Где искать настоящие открытия: украинцы назвали недооцененные города мира для путешествий

Что следует знать для безопасности в соло-путешествиях?

Безопасность в поездке – это не только о деньгах или вещах, а прежде всего о вашей личной неприкосновенности и сохранности документов. Чтобы чувствовать себя уверенно даже в одиночестве в чужой стране, возьмите на вооружение эти пять базовых правил от Solo Traveler:

Публичность – ваша главная защита

Всегда выбирайте людные и открытые места. В новой культуре бывает трудно считать намерения незнакомцев, поэтому главное правило: никогда не покидайте публичное пространство с новыми знакомыми. Например, лучше незаметно вызвать официальное такси самостоятельно, чем соглашаться на предложение подвезти от кого-то из бара. Помните: такси перестает быть публичным местом, если вы делите его с незнакомцем.

Будьте инициатором, а не объектом выбора

Соло-путешествия очень социальные, но безопаснее выбирать собеседников самостоятельно. Шанс того, что "неправильный" человек сам выберет вас как цель, гораздо выше, чем если вы первым заговорите с кем-то. Если вам нужна помощь или подсказка дороги, подходите к семейным парам или женщинам – будьте проактивными в своем выборе окружения. Привлекайте других к вашей безопасности.

Сделайте так, чтобы люди вокруг знали о вашем присутствии

Например, в ресторане или отеле перекиньтесь несколькими фразами с персоналом: они зафиксируют, что вы одна, и смогут прийти на помощь, если кто-то начнет проявлять нежелательное внимание. Если вы не уверены в безопасности маршрута, остановитесь и спросите дорогу у местных: они подскажут, если вы случайно направляетесь в опасный район.

Никогда не принимайте поспешных решений

Намеренная спешка – это классическая стратегия мошенников. Вас будут пытаться сбить с толку новой информацией, которая требует "немедленного действия". Если вам не дают времени спокойно подумать или проверить данные – смело отказывайтесь. Идите в безопасное место (например, отель или кафе), где вы сможете принять решение без давления.

Позвольте себе быть невежливой

В повседневной жизни мы стараемся быть приветливыми, но в вопросах безопасности это правило не действует. Если вежливое "нет" не работает – будьте резкой, громкой или даже грубой. Не бойтесь оскорбить чьи-то чувства или привлечь внимание окружающих. Ваша безопасность значительно важнее хороших манер.

Перед посещением любой страны стоит ознакомиться с ее особенностями. Например, для отдыха в Хорватии не стоит выбирать большие отели и популярные курорты, если вы цените спокойствие. Вместо этого лучше обратить внимание на отдаленные села и небольшие городки, где меньше туристов, больше аутентичной атмосферы, а апартаменты у моря могут быть уютнее стандартного отеля.

Также стоит иметь с собой наличные в евро для мелких расходов. Не везде можно рассчитаться банковской картой, особенно в маленьких населенных пунктах или сезонных заведениях.