Когда ждать восстановления международного туризма: неутешительный прогноз ООН

В прошлом году из-за пандемии количество международных путешествий сократилась более чем на 70 процентов – по сравнению с предыдущими годами. Убытки в туризме достигли 2,4 триллиона долларов, а в 2020 и 2021 годах предполагается потеря более 4 триллионов долларов.

Как ожидают эксперты, полностью туристическая отрасль восстановится не ранее 2023 года. Ключом к восстановлению в ООН считают вакцинацию против коронавируса и соответствующие сертификаты.

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Согласно докладу, в 2020 году международный туризм и связанные с ним сферы уже понесли убытки в размере 2,4 триллиона долларов, а в этом году могут быть сравнимы потери.

Прогноз на этот год не выглядит гораздо лучшим. Первые три месяца были снова плохими... Есть ожидания определенного восстановления во второй половине года, по крайней мере в определенной степени в Северной Америке и Европе, – отметил представитель Конференции Ральф Петерс.

В исследовании упоминаются три сценария развития событий на 2021, предусматривающие сокращение туристического потока на 63 – 75%, по сравнению с допандемичнимы показателями. Это означает убытки для отрасли от 1,7 триллиона до 2,4 триллиона долларов.

Ожидается, что сначала туристический сектор начнет восстанавливаться во Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании и США. Однако эксперты полагают, что даже в этих странах не произойдет полное восстановление международного туризма раньше 2023 года.

Развивающиеся государства испытывают наибольшие убытки: в 2020 году они имели резкое в мире сокращения число туристов – 60 – 80%. Наиболее пострадавшими регионами оказались Северо-Восточная и Юго-Восточная Азия, Океания, Северная Африка и Южная Азия.

Согласно прогнозам, во втором полугодии 2021-го ожидается оживление международного туризма.

Отметим, ранее европейские авиакомпании выразили новые беспокойства насчет запуска цифрового COVID-сертификата в июле.