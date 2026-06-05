Дверь может сама не открыться: что стоит знать туристам о метро в Париже

Приезжая в новый город, туристам часто бывает сложно ориентироваться на местности, а особенно разобраться с системой общественного транспорта. Именно поэтому перед поездкой стоит заранее узнать об особенностях метро, билетов и маршрутов.

Украинская блогерша Emma Luchytska в своем видео в инстаграме рассказала, как быстро разобраться в системе парижского метро, в частности на примере маршрута из аэропорта Paris Orly Airport.

Смотрите также Как сэкономить время и деньги в Диснейленде в Париже: советы от украинской туристки

Как не потеряться в парижском метро?

После прилета в Париж путешественница сразу отправилась в метро, которое расположено рядом с аэропортом. По ее словам, сначала пришлось спуститься вниз, поскольку часть терминалов и сервисов не работала на поверхности. Далее нужно воспользоваться автоматами для покупки билетов и карточек.

Как не потеряться в парижском метро / инстаграм vserdse

Туристка объясняет, что следует выбрать опцию карты NAVIGO, далее – билет из аэропорта Орли и стандартный (не льготный) тариф. Важный момент: подтверждение оплаты через печать чека, без которого транзакция может не пройти. Чтобы добраться до нужной точки, она советует использовать Google Maps.

Читаєте новини на сайті 24 Каналу? Тоді маєте шанс виграти круті подарунки. Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах розділу “Інновації” на Техно 24 та беріть участь у розіграші навушників і смартфона OPPO Reno15 F. Техноподарунки вже чекають своїх нових власників!

В маршруте мелким текстом указываются все пересадки, направления и выходы. В самом метро навигация дублируется на табло и вывесках с номерами линий. Отдельно блогер обращает внимание на интересную деталь: в старых вагонах двери не открываются автоматически. Пассажирам нужно самостоятельно нажимать или поднимать ручку, чтобы выйти на станции.

Смотрите также "Делайте, что хотите": украинка остановилась у местных в Париже и рассказала, что ее поразило

Сколько стоит общественный транспорт в Париже?

Самым популярным вариантом для туристов считается Navigo Easy Travel Card. Она стоит 2 евро и подходит для случайных поездок. На карточку можно загрузить билеты Metro-Train-RER, проездные Paris Visite или билеты в аэропорты. Ее можно приобрести в автоматах, кассах или через смартфон.

Еще один вариант – это Navigo Découverte, которая стоит 5 евро. Она подходит для туристов, которые планируют активнее пользоваться общественным транспортом. Карточка является персонализированной: для нее нужны имя, фото и специальный бумажный вкладыш.