Меняйте стереотипы: почему горы лучше подойдут для отдыха, чем море

Отдых на песчаном или каменном пляже у моря – полюбился многим. Но иногда стоит менять традиционные представления и отправляться в горы.

Свежий воздух, живописные пейзажи и единения с природой – это лишь краткий список преимуществ отдыха среди леса. Travel 24 рассказывает 6 причин, почему стоит выбирать горный релакс.

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Почему стоит выбрать горы вместо моря

Живописные Карпаты подарят вам прекрасный отдых. Они помогут забыть о повседневности и восстановить силы после изнурительных однообразных будней. Рассказываем о преимуществах такого оффлайна.

Чистый воздух



Горы порадуют вас чистым воздухом / Фото с фейсбука Андрея Бомчика

Это едва ли не самое главное преимущество горного отдыха. В лесу нет промышленных предприятий, а это значит, что воздух там будет особенным. Хрустальные чистые источники стекают с гор, а деревья наполняют все вокруг особым свежим ароматом – это лучшие условия для того, чтобы переключиться на режим оффлайн.

Комфортная температура

Пока отдыхающие на пляже страдают от безумной жары, туристы в Карпатах наслаждаются влагой гор. Даже в жаркие месяцы здесь комфортно. Поэтому это замечательное место, особенно для отдыха с детьми или для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Всесезонность



Отдыхать в горах можно даже зимой / Фото Unsplash

Отдых в горах будет уместным во все времена года. Зимой здесь можно насладиться катанием на лыжах и заснеженными вершинами. Летний сезон подарит купание в чистой речной воде и много других атракций. Осенью сюда стоит приехать, чтобы сделать невероятные фотографии на фоне красочных гор. А весна станет замечательным временем для СПА, местной кухни и экскурсий.

Естественная красота



Живописные горы / Фото с фейсбука Андрея Бомчика

Нетронутые природные ансамбли – идеальная среда для отдыха. Именно здесь обширные горные массивы, покрытые лесами, скрывают в себе особую магию. В этой местности ценители архитектуры могут найти немало старинных замков, музеев и целебных источников.

Традиционная кухня

Попробовать местную карпатскую кухню – особое удовольствие для туристов. В Карпатах и ​​Закарпатье можно посетить маленькие винодельни, уникальные сырные и улиточные фермы, которые предлагают дегустации и интересные программы для посетителей. Вы также найдете немало других гастрономических приключений западной кухни.

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Оздоровительные курорты



Термальные бассейны Закарпатья / Фото Zhayvoronok

Целебные источники и термальные воды – их множество в этих регионах. Оздоровиться и набраться сил целебной воды можно именно здесь. В Карпатах есть много минеральных источников, рядом с которыми обустроеныкомфортные санатории. А Закарпатье славится термальными бассейнами: Берегово, Косино и другими.