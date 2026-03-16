Лучший город мира 2026 года: он очень далеко от Украины, но покорил миллионы туристов

Ежегодный рейтинг лучших городов мира для путешествий в 2026 году отмечает свое десятилетие. Для формирования нового списка команда пообщалась с 24 тысячами жителей разных городов, чтобы выбрать среди них всех лучшее.

Участники опроса рассказывали о культурных событиях, доступность жизни, гастрономию и общую атмосферу в своих городах, пишет Time Out.

Читайте также Туристы сходят с ума от этого горного региона в Европе, где открываются самые сказочные пейзажи

Какой город признан лучшим в мире?

В пятерку городов вошли Шанхай, Эдинбург, Лондон и Нью-Йорк, однако первое место в этом году занял Мельбурн.

Крупнейший город Австралии давно имеет репутацию спортивной столицы страны. Именно здесь проходят масштабные события – Открытый чемпионат Австралии по теннису, который в 2026 году установил рекорд посещаемости. Кроме того, здесь проходит Гран-при Австралии Формулы-1. В этом городе родился гонщик МсLaren Оскар Пиастри. Здесь также проходит гранд-финал Австралийской футбольной лиги.

Впрочем, город привлекает не только спортом. Районы полны необычных галерей, кинотеатров, баров на крышах зданий. Многие кварталы украшают яркие фрески, а также ухоженные сады мирового уровня.

По данным опроса, 94% местных жителей высоко оценивают местную кухню – от знаковых ресторанов, до культовых блюд, которые уже стали частью городской культуры.

Местные советуют посетить Мельбурн именно весной. В это время здесь начинается период, который местные называют "Бешеным мартом" – это время большого количества фестивалей и событий.

Здесь проходит в начале весны Мельбурнский фестиваль еды и вина, Международный кинофестиваль комедии или выставка цветов и садов. Зимой Национальная галерея Виктории представит крупнейшую в истории выставку ювелирных изделий Cartier.

У австралийцев есть интересная привычка, которая может шокировать людей из других стран, пишет The New York Times. Оказывается, здесь люди ходят босиком. Это не только привычка, а уже часть повседневной жизни. Местные могут быть без обуви в супермаркете, на улице или даже в пабе, воспринимая это как естественный способ контакта с окружающим миром.

Что еще прочитать об Австралии?