Не Мальдивы и не Бали: где находится самое популярное место для медового месяца

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Мальдивы и Бали всегда были самыми желанными направлениями, однако в Европе популярность завоевала одна страна, которую чаще всего посещают молодожены, пишет Viajes.

Какая страна является лучшим местом в Европе для медового месяца?

В 2027 году самым популярным местом для медового месяца станет Греция. Богатая культурная история, вкусная кухня и романтическая атмосфера страны привлекают тысячи молодоженов. В последнее время они отказываются от тропических стран в пользу места, которое находится ближе к дому.

Греция привлекает туристов интересными местами на материке и на островах. Молодожены могут увидеть яркие Афины, а затем выбрать остров Миконос, Санторини или Крит.

Впечатляющий Санторини: смотрите видео

В последние годы большой популярностью пользуется Закинтос, который поражает своими пейзажами. Остров хотят увидеть как можно больше туристов благодаря живописным видам и уникальным локациям, которые можно осмотреть, арендовав автомобиль.

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Находясь на острове, стоит посетить смотровую площадку Myzithres Viewpoint и пляж Porto Limnionas Beach. Кроме того, здесь есть немало интересных мест, которые стоит увидеть. Среди них пляж Каламаки, где обитают черепахи, монастырь Анафонитрия, тихий пляж Ксигия и другие.

Удивительный Закинтос: смотрите видео

Однако в тройку лучших мест для медового месяца все-таки вошли Бали и Мальдивы. Далее четвертое место занимает Италия, а в пятерку вошла экзотическая Французская Полинезия. Шестое и седьмое места достались Японии и Фиджи, на восьмом месте оказалась Франция, на девятом – Таиланд, а Южная Африка замыкает десятку.