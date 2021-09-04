Медитация и внутреннее спокойствие в итальянской церкви, будто парит в воздухе: удивительные фот

Сантуарио Мадонна делла Корона построена на шельфе скалы на высоте более 700 метров. Снизу раскинулась долина реки Адидже. Это потрясающее место идеально подходит как для молитвы, так и для наслаждения пейзажем.

Если смотреть на нее с другой стороны, то кажется, будто она парит в воздухе. Это популярное место для паломников со всего мира.

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Церковь среди скал

Эта удивительная итальянская церковь расположена на высоте 774 метра над уровнем моря и встроенна в одну из скал Бальдо. Потрясающее место расположения использовалось как место для спокойного созерцания и молитвы в течение последних 1000 лет. Кроме потрясающих пейзажей, здесь есть скульптуры и копии Скалы Санта – лестницы, по которой, как говорят, Иисус ходил во дворце Пилата к своему распятия.

На вебсайте церкви объясняется: "Это место идеально подходит для тех, кто хочет совместить минуты молитвы и внутреннего покоя с возможностями расслабиться и насладиться тишиной, которую природа может предложить в этом прекрасном месте".

Интересные факты из истории этой церкви:

Нынешний готический фасад церкви был надстроен в здание в 1899 году. Она претерпела много реконструкций и реставраций.

В 1982 году она была объявлена "малой базиликой" Италии.

А через 4 года, то есть в 1988 году Папа Иоанн Павел II посетил церковь.

Паломники могут добраться до Сантуарио Мадонна делла Корона, пройдя по двухчасовой пешеходной дорожке от города Брентино, или они могут подъехать к городу Спьяцци и пройти километровую дорогу в церковь. Дорога содержит 14 бронзовых статуй, представляющих Крестный путь. Также в этой церкви курсирует маршрутный автобус, который курсирует по Спиацци той же дорогой.

Волшебные пейзажи горы Бальдо / Фото The Daily Mail