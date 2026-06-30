После 20 лет ежедневного наплыва туристов самая чистая деревня Азии ввела новое правило

Еще совсем недавно в селе Маулиннонг ежедневно бывали сотни туристов, однако теперь раз в неделю его улицы принадлежат только местным жителям. Так община решила сохранить свои традиции и привычный ритм жизни.

Как сообщает BBC, с января 2026 года село Маулиннонг каждое воскресенье закрывает свои ворота для однодневных туристов.

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Почему Маулиннонг называют самой чистой деревней Азии?

Маулиннонг расположен в штате Мегхалая недалеко от границы с Бангладеш. В 2003 году журнал Discover India назвал его самой чистой деревней Азии, после чего населенный пункт стал популярным туристическим направлением. Чистота здесь – часть повседневной жизни.

Детей с раннего возраста приучают убирать территорию, многие школьники каждое утро подметают улицы, а по всей деревне установлены бамбуковые мусорные корзины ручной работы. Местные жители также соблюдают правила утилизации биоразлагаемых отходов и уделяют большое внимание озеленению.

Самая чистая деревня Азии: смотреть видео

После того как премьер-министр Индии Нарендра Моди упомянул Маулиннонг в ходе кампании "Чистая Индия", деревня стала еще более популярной среди туристов. Начали открываться гостевые дома, рестораны, сувенирные лавки, а туризм стал одним из главных источников дохода.

Почему в деревне решили запретить туристам приезжать по воскресеньям?

С января 2026 года Маулиннонг каждое воскресенье не принимает однодневных туристов. Для этого на единственном въезде в деревню установили ворота, которые в этот день остаются закрытыми. По словам представителей сельского комитета, решение было принято, чтобы сохранить культурную идентичность общины и вернуть жителям возможность проводить воскресенье так, как это было до туристического бума.

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Поскольку большинство населения составляют христиане, этот день они хотят посвящать церкви, молитве и семье, а не обслуживанию посетителей. Еще одной причиной стало желание дать селу передышку после многих лет постоянного наплыва туристов.

Местные жители также обратили внимание, что не все посетители соблюдают правила чистоты. Незадолго до введения запрета в сети распространилось видео, на котором видны пластиковые бутылки, оставленные туристами на территории села.

В то же время ограничение не касается гостей, которые бронируют проживание в местных гостевых домах с субботы на воскресенье. Для них село остается открытым, тогда как однодневные туристы в воскресенье попасть в Маулиннонг не могут.