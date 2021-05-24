МАУ запускает прямые рейсы из Киева на курорт в ОАЭ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Полеты начнутся с 25 июня 2021 года.

Курорт Рас-эль-Хайма лежит на севере Объединенных Арабских Эмиратов, на берегу Персидского залива. Город разделен бухтой на две части – старую и новую.

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Отмечается, что МАУ станет первой украинской авиакомпанией, которая будет осуществлять прямые перелеты в Рас-эль-Хайм. Также одним из главных стратегических авиационных партнеров для эмирата, что сейчас динамично развивается.

Жители Украины смогут летать в эмират Рас-эль-Хайма прямым рейсом, – говорится в сообщении.

Рейсы МАУ из Международного аэропорта "Борисполь" в Международный аэропорт Рас-эль-Хайма будут выполняться дважды в неделю. При этом СЕО "МАУ" Евгений Дыхне добавил, что авиакомпания намерена увеличивать частоту полетов, учитывая ожидаемый высокий спрос, особенно летом.

Полет будет длиться пять часов. По прибытии все туристы будут проходить обязательное ПЦР-тестирование в аэропорту. Кроме того, перед возвращением в Украину у них будет возможность пройти повторное бесплатное тестирование.

– от 3812 гривен с багажом.

Напомним, ранее бюджетный лоукостер Wizz Air сообщил, что запускает рейс из столицы ОАЭ Абу-Даби в Борисполь. Первый полет запланирован на 1 июля.