МАУ возобновляет полеты из Киева в Варшаву: стоимость авиабилетов и расписание рейсов

26 мая 2021 , 09:24
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Источник:

пресс-служба МАУ

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены из-за COVID-19. В частности, МАУ запускает рейсы по маршруту Киев – Варшава.

Рейсы будут осуществляться с 18 июня. Улететь из Киева в Варшаву можно будет по вторникам, пятницам и воскресеньям.

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Расписание

  • Киев (KBP) – Варшава (WAW): вылет 9:55 (по местному времени) – прилет 10:30 (по местному времени)
  • Варшава (WAW) – Киев (KBP): вылет 14:05 (по местному времени) – прилет 16:35 (по местному времени)

Отмечается, что удобное расписание рейсов обеспечивает стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт Борисполь. В частности, пассажиры из Варшавы смогут удобно добраться до и в обратном направлении:

  • Харькова
  • Днепра
  • Запорожье
  • Львова
  • Ивано-Франковска
  • Херсона
  • Одессы
  • Кишинева
  • Тбилиси, Батуми
  • Тель-Авива
  • Еревана
  • Стамбула
  • Дубай
  • Баку
  • Каира

Цены

Цены по маршруту Киев – Варшава начинаются от 908 гривен, Варшава – Киев от 29 евро в одну сторону. Забронировать билет можно на официальном сайте МАУ.

Напомним, ранее МАУ заявила, что запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Полеты начнутся с 25 июня 2021 года.

Автор: Марта Касіянчук