МАУ возобновляет полеты из Киева в Варшаву: стоимость авиабилетов и расписание рейсов

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены из-за COVID-19. В частности, МАУ запускает рейсы по маршруту Киев – Варшава.

Рейсы будут осуществляться с 18 июня. Улететь из Киева в Варшаву можно будет по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Читайте также Весенняя Украина: интересные локации, в которые стоит отправиться в мае

Расписание

Киев (KBP) – Варшава (WAW): вылет 9:55 (по местному времени) – прилет 10:30 (по местному времени)

(KBP) – (WAW): вылет 9:55 (по местному времени) – прилет 10:30 (по местному времени) Варшава (WAW) – Киев (KBP): вылет 14:05 (по местному времени) – прилет 16:35 (по местному времени)

Отмечается, что удобное расписание рейсов обеспечивает стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт Борисполь. В частности, пассажиры из Варшавы смогут удобно добраться до и в обратном направлении:

Харькова

Днепра

Запорожье

Львова

Ивано-Франковска

Херсона

Одессы

Кишинева

Тбилиси, Батуми

Тель-Авива

Еревана

Стамбула

Дубай

Баку

Каира

Цены

Цены по маршруту Киев – Варшава начинаются от 908 гривен, Варшава – Киев от 29 евро в одну сторону. Забронировать билет можно на официальном сайте МАУ.

Напомним, ранее МАУ заявила, что запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Полеты начнутся с 25 июня 2021 года.