МАУ возобновляет полеты из Киева в Варшаву: стоимость авиабилетов и расписание рейсов

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены из-за COVID-19. В частности, МАУ запускает рейсы по маршруту Киев – Варшава.
Рейсы будут осуществляться с 18 июня. Улететь из Киева в Варшаву можно будет по вторникам, пятницам и воскресеньям.
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Расписание
- Киев (KBP) – Варшава (WAW): вылет 9:55 (по местному времени) – прилет 10:30 (по местному времени)
- Варшава (WAW) – Киев (KBP): вылет 14:05 (по местному времени) – прилет 16:35 (по местному времени)
Отмечается, что удобное расписание рейсов обеспечивает стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт Борисполь. В частности, пассажиры из Варшавы смогут удобно добраться до и в обратном направлении:
- Харькова
- Днепра
- Запорожье
- Львова
- Ивано-Франковска
- Херсона
- Одессы
- Кишинева
- Тбилиси, Батуми
- Тель-Авива
- Еревана
- Стамбула
- Дубай
- Баку
- Каира
Цены
Цены по маршруту Киев – Варшава начинаются от 908 гривен, Варшава – Киев от 29 евро в одну сторону. Забронировать билет можно на официальном сайте МАУ.
Напомним, ранее МАУ заявила, что запускает первые прямые регулярные рейсы из Киева в Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Полеты начнутся с 25 июня 2021 года.