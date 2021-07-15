МАУ увеличила количество рейсов за 5 популярными направлениями: перечень

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" решила увеличить количество рейсов по наиболее популярным международным направлениям. МАУ сделала это в связи с резким ростом спроса на авиаперелеты в начале лета.

Популярность некоторых туристических направлений с каждым днем растет. Дело в том, что многие страны смягчают условия пересечения границ.

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В июле МАУ увеличит количество рейсов по следующим направлениям:

Киев – Афины – к рейсам по вторникам, четвергам и пятницам добавляются новые частоты еженедельно с 11 июля и каждую субботу с 31 июля;

– к рейсам по вторникам, четвергам и пятницам добавляются новые частоты еженедельно с 11 июля и каждую субботу с 31 июля; Киев – Ларнака – ежедневные рейсы с дополнительной частотой по понедельникам с 12 июля;

– ежедневные рейсы с дополнительной частотой по понедельникам с 12 июля; Киев – Каир – по понедельникам, вторникам с 13 июля, средам, четвергам, пятницам с 23 июля и воскресенье;

– по понедельникам, вторникам с 13 июля, средам, четвергам, пятницам с 23 июля и воскресенье; Киев – Баку – ежедневные рейсы с учетом дополнительных частот каждый вторник с 13 июля и субботу с 24 июля;

– ежедневные рейсы с учетом дополнительных частот каждый вторник с 13 июля и субботу с 24 июля; Киев – Ереван – ежедневно + дополнительные частоты по понедельникам с 26 июля и четверг с 29 июля.

В авиакомпании отмечают, что обновленное расписание по указанным авиамаршрутам позволит пассажирам воспользоваться комфортными стыковками, в частности обеспечит больший выбор при соединении через Киев в/из Парижа, Милана, Лондона, Амстердама, Женевы, Берлина, Мюнхена, Вильнюса, Барселоны, Праги, Тбилиси и регионов Украины.

Напомним, 1 июля украинские туристы долгое время не могли вылететь на долгожданный отдых в Анталии. Почему произошли массовые задержки рейсов, кто в этом виноват, какая ситуация сейчас и может ли она повториться снова – читайте в материале 24 канала.

Кроме того, ранее рейс МАУ, следовавшей из Харькова в турецкий Бодрум, задержался – сначала из-за непогоды, а затем из-за птицы, которая застряла в двигателе.

Также Госавиаслужба Украины выдала и обновила права авиакомпании "Международные авиалинии Украины" на полеты по 7 маршрутам в Греции.